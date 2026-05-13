После скандала с руководительницей Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и массовых проверок прокуроров с инвалидностью 32 прокурора Хмельнитчины обратились в суд, чтобы оспорить отмену им статуса инвалидности, и более половины из них уже выиграли дела.

Детали: Как пишет издание, после задержания в октябре 2024 года руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы в Украине начали массово проверять прокуроров и других госслужащих, которые получали пенсии по инвалидности.

Во время обысков у Крупы правоохранители нашли почти 6 млн долларов наличными, недвижимость в Киеве, Львове, Испании, Австрии и Турции, а также средства на зарубежных счетах. После этого журналист Юрий Бутусов опубликовал список из 50 прокуроров Хмельнитчины, которым МСЭК под руководством Крупы установила инвалидность II группы.

Как пишет NGL.media, журналисты проанализировали список прокуроров и установили, что 32 из них уже обратились в Хмельницкий окружной административный суд.

В настоящее время 18 прокуроров получили положительные решения суда и восстановили инвалидность. Еще в пяти случаях суд подтвердил законность отмены этого статуса.

Журналисты отмечают, что суды становились на сторону прокуроров преимущественно из-за процедурных нарушений во время проверок. В частности, судьи указывали, что письма ГБР или НАБУ не являются надлежащим процессуальным основанием для начала проверки инвалидности.

Также часть решений об отмене инвалидности принимались заочно или без надлежащего уведомления прокуроров о проверках. Некоторые прокуроры заявляли, что сами приезжали в Днепр на проверку, но решения об отмене им инвалидности уже были приняты без их участия.

NGL.media также напоминает, что прокуроры с инвалидностью I или II группы, кроме зарплаты, получают пенсию в размере 60% должностного оклада.

Дословно: "Базовый оклад прокурора окружной прокуратуры сейчас составляет 52,5 тыс. грн, так что пенсия по инвалидности будет почти 30 тыс. грн. Правда, существует ограничение на пенсии, которые не должны превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность; в этом году – это 25 950 грн".





