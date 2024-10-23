Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.
Источник: указ на сайте Офиса президента
Детали: В документе постановили, рекомендовать Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Национальной полиции Украины и НАБУ в месячный срок отчитаться о принятых мерах по выявлению нарушений при установлении инвалидности должностным лицам. После таких проверок указанные органы должны провести кадровые решения.
Кабмину поручили: создать создание рабочих групп по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам; в течение трех месяцев сделать доклад о результатах проверок МСЭК; подготовку плана внедрения цифровизации прохождения всех этапов МСЭК вместе с Минздравом и Минцифры и проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, СБУ и Нацполицией аудита начисления пенсионных выплат должностным лицам.
Верховной Раде рекомендуют вместе с Министерством здравоохранения в месячный срок разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции рекомендуют проверить и актуализировать до 30 ноября текущего года исследование Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.
Документ также предусматривает изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые определяли бы председателя и членов медико-социальных экспертных комиссий субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Этот указ вступает в силу с 22 октября.
Дополнено: В вечернем обращении Зеленский заявил, что для реальных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.
Прямая речь Зеленского: "Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК.
Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности".
Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в мае 2023 года рассказывал, что медико-социальные экспертные комиссии прекратят свое существование с 1 января 2025 года.
Предыстория:
- 22 октября СБУ разоблачила руководительницу Николаевского областного МСЭК Веру Белякову на коррупционных схемах, связанных с уклонением от мобилизации. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тысяч долларов наличными, а также коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.
- 4 октября у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов.
- Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- Правоохранители разоблачили в Ровно масштабную схему уклонения от мобилизации через МСЭК, которую организовали руководитель агентства недвижимости и медработники. В ходе почти 50 обысков у подозреваемых и медработников Ровно изъяли медицинскую документацию и денежные средства на сумму 14,5 млн гривен в разных валютах.
- Правоохранители разоблачили председателя МСЭК Харькова, который вместе с 12 сообщниками, за 2-5 тыс. долларов предоставлял мужчинам фиктивные документы для избежания мобилизации. Правоохранители провели 89 обысков, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.