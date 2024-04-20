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Учора, 20:00

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Категорія: Новини / Події

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Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает в частности запрет азартных игр для военных.

Об этом говорится в Указе президента.

Президент подписал Указ №234/2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Документ в частности предлагает запретить на время действия военного положения доступ к азартным играм для военнослужащих.

А также:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
  • запрет регистрации в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
  • определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;
  • обязательства организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расходов игрока на игру в течение определенного времени;
  • внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;
  • проведение национальной информационно-разъяснительной кампании об опасности азартных игр;
  • Службе безопасности Украины совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведение проверок организаторов азартных игр по соблюдению ими санкционного законодательства Украины, по результатам которых принять меры по применению к организаторам азартных игр соответствующих санкций.

Кроме этого, в указе отмечают рекомендации для НБУ о введении в двухнедельный срок запрета приема в качестве залога товаров двойного использования, а также утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.

Минцифре рекомендуют провести переговоры с Apple и Google по блокированию нелегальных онлайн-казино на своих платформах.

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