Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает в частности запрет азартных игр для военных.

Об этом говорится в Указе президента.

Президент подписал Указ №234/2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Документ в частности предлагает запретить на время действия военного положения доступ к азартным играм для военнослужащих.

А также:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

запрет регистрации в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;

определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;

обязательства организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расходов игрока на игру в течение определенного времени;

внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;

проведение национальной информационно-разъяснительной кампании об опасности азартных игр;

Службе безопасности Украины совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведение проверок организаторов азартных игр по соблюдению ими санкционного законодательства Украины, по результатам которых принять меры по применению к организаторам азартных игр соответствующих санкций.

Кроме этого, в указе отмечают рекомендации для НБУ о введении в двухнедельный срок запрета приема в качестве залога товаров двойного использования, а также утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.

Минцифре рекомендуют провести переговоры с Apple и Google по блокированию нелегальных онлайн-казино на своих платформах.

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