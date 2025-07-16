Из-за предусмотренных законодательством льгот значительная часть прокуроров в Украине выходят на пенсию до 50 лет, существует даже несколько тех, кто получает ее до 40 лет.

Об этом говорится в материале ЭП.

По данным Минсоцполитики, в Украине есть шесть прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет.

Обычно такие молодые пенсионеры продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату.

По данным Министерства социальной политики, самая высокая пенсия прокурора в Украине в 2024 году составляла 251 тыс. грн в месяц. В начале 2025 года государство ввело специальные коэффициенты для сверхбольших выплат, после чего размер самых высоких прокурорских пенсий уменьшился до "всего" 51,5 тыс. грн.

Сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют.

Кроме этого прокуроры через суд отменяют ограничения максимального размера пенсии (десять прожиточных минимумов) и просят назначить им пенсию по законодательству, которое утратило силу. По данным Минсоцполитики, в Украине есть 1 200 таких прокуроров-пенсионеров. Средний размер их выплат составляет 50 600 грн в месяц.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных украинцев, в то же время, право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).