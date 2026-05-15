«ЕНСО»: філософія кола та автопортрету у новій виставці Георгія Гергаї

15 травня о 17:00 в Галерея #ARTODESSA відкриється виставка фоторобіт одеського митця Георгій Гергая «ЕНСО», присвячена 85-річчю автора.

В експозиції представлені автопортрети з однойменного проєкту, створеного за підтримки Одеської обласної організації НСФХУ. Назва виставки походить від японського слова «енсо» — «коло», яке символізує гармонію, усвідомленість, красу недосконалості та миттєвість творчого стану. Саме через цю філософію митець досліджує власний образ, віддзеркалений у реальних об’єктах та трансформований силою уяви.

Світлини Георгія Гергаї поєднують іронію, гротеск і глибоку внутрішню рефлексію. Автор ніби веде діалог із самим собою та глядачем, перетворюючи звичайні відображення на символічні образи сучасного життя.

Кураторка проєкту Лідія Літвінова зазначає:

«На знімках Георгія Гергаї він сам часто присутній у кадрі буквально — у вигляді віддзеркалення, тіні з таємничими знаками, символічного “двійника”; з тонкою “чаплінівською” іронією, він надає автопортретам гіпертрофованих форм, драматичних кольорів, наділяє космічними атрибутами…

Він грає, проголошує, скоморошить. І в цьому карнавальному розмаїтті вгадується мудрий спокій адепта, який побачив життя зсередини… Його автопортрети настільки людяні, наскільки людина може вміститися на поверхні кулі…»

Виставка «ЕНСО» стане подією для всіх поціновувачів сучасної фотографії, філософського мистецтва та одеської культурної традиції.



