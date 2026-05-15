Від 666 грн до 8 млн грн. За Єрмака почали вносити заставу

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли майже 15 млн грн застави з необхідних 140 млн грн. Про це повідомляють «Схеми».

Деталі

Заставу внесли троє фізичних осіб.

Найбільший внесок – це 8 млн грн – внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Раніше журналісти Bihus.Info зʼясували, що вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком, – Міжнародній правничій компанії, а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного Ощадбанку.

Тапанова опублікувала 14 травня допис у Facebook, відкритий тільки «для друзів», де повідомила про своє рішення внести заставу зі своїх офіційних доходів для «забезпечення конституційного права на захист».

Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба. Він адвокат і колишній партнер об’єднання Asters (нині на сайті АО його немає). У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком «Слуги народу», але відмовилася від мандату. За даними УП, Свириба – одногрупник Андрія Єрмака.

Ще 666 грн застави за ексочільника ОП вніс Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч.

Контекст

У четвер, 14 травня, Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання прокурора САП і обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Альтернативна застава – 140 млн грн. Йому заборонили спілкуватися з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи. Він також має носити електронний браслет.

Єрмак після арешту сказав, що у нього немає грошей для застави, але «є друзі, які йому зможуть допомогти».

Ексглаву Офісу президента підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За версією слідства, у межах корупційної схеми в енергетичному секторі частина коштів могла бути спрямована на будівництво об’єктів, пов’язаних із проєктом «Династія», зокрема йдеться про фінансування на рівні понад $8 млн. Окремо згадується будівництво одного з об’єктів, витрати на який перевищують $1,9 млн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на арешті з можливістю застави у 180 млн грн.





