Учёные выяснили, что люди, каждую неделю занимающиеся искусством и культурой, биологически стареют медленнее — почти как при регулярных тренировках.

Нам давно говорят, что физические упражнения — одно из лучших средств достойно стареть. Но что, если поход в художественную галерею, участие в хоре или занятия керамикой приносят не меньшую пользу — вплоть до уровня ДНК?

Согласно новому исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), регулярные занятия искусством могут помочь замедлить темпы биологического старения.

Исследование, опубликованное в журнале Innovation in Aging (источник на английском языке), основано на анализе анкет и данных анализов крови 3 556 взрослых в Великобритании.

Учёные сопоставили вовлечённость участников в художественные и культурные активности с химическими изменениями ДНК, связанными с биологическим старением.

Как искусство и культура могут помочь замедлить биологическое старение

Команда выяснила, что у людей, которые чаще и разнообразнее занимаются искусством и посещают культурные мероприятия, темпы старения ниже, а биологический возраст — моложе.

Те, кто хотя бы раз в неделю уделял время какому-то виду искусства, старели примерно на 4 процента медленнее, чем люди, которые почти не участвовали в таких занятиях.

Примечательно, что, по словам исследователей, эта разница сопоставима с разницей между людьми, которые тренируются каждую неделю, и теми, кто вообще не занимается спортом.

Старший автор работы Фэйфэй Бу говорит: «Наше исследование впервые показывает, что вовлечённость в искусство и культуру связана с более медленным биологическим старением. Это дополняет растущий массив данных о влиянии искусства на здоровье: занятия искусством, как показано, снижают уровень стресса, уменьшают воспаление и улучшают показатели сердечно-сосудистого риска — так же, как это делает физическая активность».

Credit: Pexels

Наиболее выраженным эффект был у людей старше 40 лет, и он сохранялся даже после учёта таких факторов, как индекс массы тела, курение, образование и доход.

Ведущая авторка исследования Дейзи Фанкорт отмечает: «Эти результаты демонстрируют влияние искусства на здоровье на биологическом уровне. Они подтверждают, что занятия искусством и культурой следует рассматривать как поведенческий фактор, укрепляющий здоровье, подобно физическим упражнениям».

Она добавляет: «Наше исследование также говорит о том, что полезно заниматься разными видами искусства. Возможно, дело в том, что у каждого вида есть свои „ингредиенты“, благоприятно влияющие на здоровье, — физическая, когнитивная, эмоциональная или социальная стимуляция».

Что такое эпигенетические часы?

Команда исследователей из UCL изучила семь разных «эпигенетических часов» — инструментов, которые считывают химические метки на ДНК, чтобы оценить, с какой скоростью стареет организм.

Два из новейших таких методов, DunedinPoAm и DunedinPACE, оценивают скорость старения: более высокие показатели связаны с повышенным риском возрастных заболеваний. Учёные обнаружили, что и вовлечённость в искусство, и физическая активность ассоциированы с более медленным старением по этим параметрам.

Согласно часам DunedinPACE, участие в художественных занятиях не реже трёх раз в год связано с тем, что человек стареет на 2 процента медленнее; ежемесячное участие — с замедлением старения на 3 процента, а еженедельное — на 4 процента по сравнению с теми, кто занимается искусством реже трёх раз в год.

Исследователи отмечают, что такая разница сопоставима с ранее выявленной разницей между нынешними и бывшими курильщиками.

В другом тесте, известном как PhenoAge, люди, которые еженедельно занимались искусством и посещали культурные мероприятия, оказались в биологическом плане в среднем примерно на один год моложе тех, кто делал это редко.

Для сравнения: у тех, кто тренируется каждую неделю, средний биологический возраст был лишь чуть больше чем на полгода ниже. Это, конечно, не означает, что беговые кроссовки нужно окончательно сменить на альбом для рисования. Физическая активность по-прежнему остаётся одним из наиболее доказанных полезных для здоровья видов поведения.

Но результаты исследования всё же говорят о том, что занятия искусством и культурой заслуживают того, чтобы стоять рядом с физическими упражнениями, когда мы говорим о здоровом старении.

Проще говоря: купите билет на концерт. Запишитесь на курс рисования с натуры. Наконец сходите на выставку, до которой всё никак не доходили. Ваша ДНК может быть вам за это благодарна.

Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и изначально опубликован на английском. языке.

