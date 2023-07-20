Американские ученые выяснили, что за свою жизнь человек стареет ровно три раза. Проанализировав изменения в крови, которые происходят с возрастом, они пришли к выводу, что три жизненных этапа влияют на перестройку нашего организма.

Ученые Стэнфордского университета уверены: именно в возрасте 34, 60 и 78 лет наш организм претерпевает сложные изменения. В эти периоды происходит замена качественного состава крови и увеличение или уменьшение некоторых показателей. Такие данные могут помочь в разработке новых инструментов для диагностики заболеваний проявляющихся в более зрелом возрасте.

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и сделали вывод, что на протяжении жизни содержание около половины из этих белков меняется. Только 337 белков могут с точностью рассказать о возрасте человека. В составе крови находятся девять основных белков, дающих информацию о старте, затухании или изменении различных процессов в организме.

«Исследуя совокупность глобулинов и альбуминов (основных белков) стареющей плазмы крови, мы определили волны его изменений на протяжении жизни», — рассказали ученые.

Такие скачкообразные изменения связаны с тем, что гормональный фон человека сменяется около трех раз за весь период жизни. Это является нормой для среднестатистического человека, и какие-либо отклонения от нее могут ускорить процесс старения, сообщает Nature Medicine.

Существует теория о том, что мужчины и женщины стареют совершенно по-разному. Это связано с тем, что из 1379 сильно меняющихся с возрастом белков около 900 оказались способны предсказывать возраст человека одного пола. В среднем женщины живут дольше, они больше адаптированы к изменениям в пенсионном возрасте. Несмотря на то, что мы живем в прогрессивном обществе и женщины могут работать наравне с мужчинами, они ведут более активный образ жизни и предпочитают заботиться о своем здоровье, чаще соглашаясь на обследования. В таких условиях периоды старения могут сдвигаться.

Еще одним фактором, влияющим на старение, является беременность. Этот период жизни может быть очень важным для здоровья женщины. Например, если она во время беременности неправильно питается или не имеет надлежащей медицинской помощи, это скажется на процессе старения.

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