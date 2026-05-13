На Киевщине ликвидировали масштабное производство поддельного кофе известных брендов

На Киевщине разоблачили масштабное подпольное производство фальсифицированного кофе известных мировых брендов.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Согласно фото БЭБ, в частности, речь идет о бренде Lavazza.
Фигуранты организовали полный цикл изготовления поддельной продукции и сбывали ее через интернет-магазины, маркетплейсы и кофейни по всей Украине.
Следствие установило, что участники группы обустроили подпольные цеха в складских помещениях, где обжаривали, фасовали и упаковывали кофе под логотипами международных брендов.
Ранее фигуранты официально сотрудничали с правообладателем торговой марки, однако после завершения контракта в 2021 году продолжили незаконно использовать известный бренд.
Поддельная продукция не проходила никакого контроля качества и могла представлять угрозу для здоровья потребителей.
Фальсификат рекламировали в социальных сетях и мессенджерах, а заказы присылали почтовыми сервисами.
Во время 22 обысков детективы БЭБ изъяли производственное оборудование, полиграфические материалы, тысячи упаковок готовой продукции, сырье, а также транспортные средства, наличные средства и документацию.
Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет почти 20 млн грн.