Учора, 22:55

На Киевщине ликвидировали масштабное производство поддельного кофе известных брендов

Категория: Новини / Економіка та фінанси

На Киевщине разоблачили масштабное подпольное производство фальсифицированного кофе известных мировых брендов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Согласно фото БЭБ, в частности, речь идет о бренде Lavazza.

Фигуранты организовали полный цикл изготовления поддельной продукции и сбывали ее через интернет-магазины, маркетплейсы и кофейни по всей Украине.

Следствие установило, что участники группы обустроили подпольные цеха в складских помещениях, где обжаривали, фасовали и упаковывали кофе под логотипами международных брендов.

Ранее фигуранты официально сотрудничали с правообладателем торговой марки, однако после завершения контракта в 2021 году продолжили незаконно использовать известный бренд.

Поддельная продукция не проходила никакого контроля качества и могла представлять угрозу для здоровья потребителей.

Фальсификат рекламировали в социальных сетях и мессенджерах, а заказы присылали почтовыми сервисами.

Во время 22 обысков детективы БЭБ изъяли производственное оборудование, полиграфические материалы, тысячи упаковок готовой продукции, сырье, а также транспортные средства, наличные средства и документацию.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет почти 20 млн грн.

