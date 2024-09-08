В Одессе обнаружили два подпольных цеха по производству одежды, а также склад и несколько магазинов, где ее продавали под видом всемирно известных брендов. Кроме одежды, обуви и аксессуаров также изъяли мобильную и оргтехнику, промышленное оборудование, документы и деньги.

Ориентировочная стоимость имущества более 20 млн. гривен. Расследование продолжается, устанавливаются организаторы незаконного бизнеса, сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.