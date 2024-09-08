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Сьогодні, 12:00

Підпільне виробництво псевдо-брендового одягу виявили в Одесі

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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В Одессе обнаружили два подпольных цеха по производству одежды, а также склад и несколько магазинов, где ее продавали под видом всемирно известных брендов. Кроме одежды, обуви и аксессуаров также изъяли мобильную и оргтехнику, промышленное оборудование, документы и деньги.

Ориентировочная стоимость имущества  более 20 млн. гривен. Расследование продолжается, устанавливаются организаторы незаконного бизнеса, сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

 




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