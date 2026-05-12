Гослекслужба по итогам рассмотрения предложила отказать в выдаче сертификата соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Kusum Healthcare.

Об этом пишет Pharma Media.

В то же время рабочая группа предложила выдать сертификаты соответствия GMP пяти производителям, а два инспекционных отчета вернуть на доработку.

GMP - это сертификат, который позволяет зарубежному производителю завозить и производить лекарства в Украине. Индийская компания Kusum Healthcare входит в десятку крупнейших производителей лекарств в Украине.

Инспектирование касалось производства нестерильных лекарственных средств: твердых капсул, жидкостей для наружного и внутреннего применения, гранул, мягких форм, суппозиториев и таблеток.

Также проверяли испытания в рамках контроля качества - микробиологическую чистоту и физико-химические исследования.

Вместо этого сертификаты предлагают выдать турецкому производителю World Medicine, индийским Mankind Pharma, Natco Pharma и Theon Life Science Industries, а также пакистанскому Lucky Core Industries.

Отчеты тайского производителя лекарств Mega Lifesciences и индийского Premium Serums and Vaccines вернули инспекторам на доработку.





С 1 июля в программу "Доступные лекарства" добавят значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, доступным в Украине.