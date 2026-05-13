СМИ сообщают о смерти известного телеведущего Владимира Молчанова, программа которого «До и после полуночи» стала одним из символов советского телевидения эпохи перестройки.

Об уходе из жизни Молчанова сообщил его друг, журналист и писатель Юрий Рост, по его словам, ведущий умер после долгой болезни.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» — написал Рост в своем телеграм-канале.

Владимиру Молчанову было 75 лет.

Как напоминает ТАСС, с 1973 по 1986 год Молчанов работал редактором в Агентстве печати «Новости», а в 1987 году стал ведущим программы «До и после полуночи» на Центральном телевидении СССР, которая выходила один или два раза в месяц.

Она выходила в эфир до 1991 года и стала первой передачей нестандартного для тогдашнего телевидения формата. В ней в числе прочего показывали интервью с известными людьми, там также звучала западная популярная музыка.

В первом выпуске «До и после полуночи» было показано интервью с актером Андреем Мироновым.

Эта передача стала одной из самых популярных, ее смотрели миллионы людей.