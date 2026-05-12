В Украине заказали защиту электроподстанций на 24 миллиарда: цены стройматериалов засекретили

В Украине с начала марта различные учреждения заказали защиту энергетических объектов (почти 250 подстанций, трансформаторов, когенераторов) на 24,32 млрд грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Большинство этих закупок должны финансироваться согласно распоряжению Кабмина от 20 марта 2026 года о выделении 22,06 млрд грн из резервного фонда госбюджета.

"Это было сделано после того, как войска РФ осенью и зимой 2025 года почти лишили света и отопления значительную часть Украины. Поэтому власть приняла решение, что надо также защищать не только крупные объекты "Укрэнерго", но и меньшие региональные подстанции облэнерго, водоканалов, железной дороги и т.д.", - пишет издание.

По данным "Наших грошей", в основном строят защиту трансформаторов на подстанциях, которые являются наиболее уязвимым оборудованием для шахедных ударов.

Эти закупки проводятся в основном через облгосадминистрации и их учреждения.

Лидером является Харьковская область, где заказали защиты на 5 млрд грн через Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА и госпредприятие "Дороги Харьковщины".

Издание отмечает, что монополизации подрядов нет. Лидером является ООО "Карпат-строй", которое получило крупные подряды стоимостью 2 млрд грн на три крупных объекта на Прикарпатье. Второе - ООО "САБ энтерпрайз" с 1,3 млрд грн на объекты в разных регионах.

"Общей чертой этих закупок стала секретность. Из соображений безопасности засекречены локации строек, неизвестно какие именно объекты закрывают от обстрелов, неизвестны проектные решения (физические размеры, составляющие и объемы стройматериалов)", - пишет издание.

При этом также засекретили и стоимость самих стройматериалов - цена за единицу. Неизвестно по какой цене будут оплачивать бетон, арматуру, сетки, блоки и другие стройматериалы. Это делает невозможным сравнение подрядных цен с рыночными.

Единственные, кто сообщает о ценах стройматериалов, это Агентство восстановления. На ее сайте есть дашборд с ценами основных стройматериалов в контрактах на защитные сооружения, которые заключались с 2025 года.

Закупки проводятся без использования электронной системы.





