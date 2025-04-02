В конце марта 2025 года военные части начали активно заказывать работы по строительству фортификаций.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

На прошлой неделе (с 22 по 29 марта) воинские части обнародовали данные о закупке работ по строительству фортификационных укреплений на 1,29 млрд грн.

Самые большие подряды получило ООО "Спецтехресурс" (444 млн грн). Эта фирма зарегистрирована в Киеве на киевлянина Николая Колибабчука.

Пока неизвестно, где она будет строить фортификации. Но до вторжения она имела подряд на строительство казарм в Бахмуте, по которому правоохранители подозревали перечисление денег фиктивным фирмам.

Кроме этого, значительные подряды на возведение укреплений получили ООО "Сумыбудинвест ЛТД" (270 млн грн) и ООО "Магма" (193 млн грн). Обе фирмы зарегистрированы в Сумах, неподалеку от линии фронта с Курской областью.

"До этих подрядов с февраля в заказах фортификаций был определенный перерыв. С начала года воинские части провели закупки без использования электронной системы по коду 45220000-5 только на 219 млн грн", - пишет издание.

Напомним:

Правительство в 2024 году выделило Запорожью 1,9 млрд грн на строительство фортификационных сооружений. Состояние выполнения работ составляет 100%.

Источник