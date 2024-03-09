Кампания Украины по строительству укреплений на дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему.

...Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше на запад могут служить естественными препятствиями для Киева, которые защитят.

Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев.

Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по зондирующим атакам имеет целью воспользоваться инициативой Москвы на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной".

Детали: WSJ отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой Москвы на поле боя за почти год.

Украинские военные, как пишет издание, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможности нанести удар по российским войскам с ходу - подход, известный как активная оборона.

Дословно: "Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении - ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи заключается в том, что одной только живой силы недостаточно.

...Построение физической обороны сейчас жизненно важно для Украины, не в последнюю очередь потому, что она также пытается мобилизовать войска.

До сих пор страна проводила необычную политику, призывая в армию только мужчин в возрасте от 27 лет и освобождая от призыва всех, кто моложе этого возраста.

Родители трех и более детей, лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, и работники критически важных отраслей освобождаются от призыва. В большинстве стран военная служба является более распространенной для мужчин и женщин, начиная с 18 лет".

Напомним: