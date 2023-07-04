Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Бахмута и Берховки

Сообщается, что украинские силы 2 июля провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них, — такова последняя оценка ISW.

Взглянем на карту, чтобы узнать, где именно это происходило.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска проводили наступательные операции в западной части Запорожской области, на границе между Запорожской и Донецкой областями, в западной части Донецкой области, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на Лиманском направлении и в районе Бахмута.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Бахмута и Берховки — в 6 км к северу от Бахмута.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил 2 июля, что украинские войска продолжают наступление на флангах у Бахмута.

Российские войска, вероятно, отвечают на украинские действия в районе Бахмута подтягиванием сил из других регионов Украины.

Представитель Восточной группировки войск Украины сообщил, что российские войска недавно перебросили неустановленный полк Воздушно-десантных войск России с Лиманского направления (район к западу от Кременной) на Бахмутское направление.

Сергей Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему представляет для российских войск больше пропагандистскую, чем военную, ценность и предположил, что российские войска, возможно, концентрируют боеспособные силы в районе Бахмута, чтобы не утратить плоды предполагаемой информационной победы, полученную после захвата Бахмута 21 мая.