Уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго".

Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.

"Важно сказать, что первый действительно построен на 100%, второй построен, но только на подстанциях "Укрэнерго", он не построен ни на каких других объектах. Например, на электростанциях", - отметил он.

По его словам, вторым уровнем должны были защищаться объекты, уязвимые к прямым попаданиям "шахедов" - где как минимум есть трансформаторы.

"Это электростанции, там есть такие же трансформаторы, такие же распределительные устройства, как и на подстанциях "Укрэнерго", - заявил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в этот перечень могут быть включены важные транзитные подстанции облэнерго или объекты критической инфраструктуры и нефтегазовая инфраструктура.

"Я сейчас вам не могу точно вспомнить, сколько именно вторым уровнем должны были защищать, но это однозначно не только наши объекты. Это объекты и генерации электроэнергии, и нефтегазового комплекса", - добавил Кудрицкий.

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