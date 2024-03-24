Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рэкетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

По его словам, в ночь на 22 марта враг нанес удары по объектам на 9 подстанциях, где строительные работы по сооружению защиты организовывало Агентство восстановления.

“Однако защита сработала с максимальной эффективностью на всех подстанциях. Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования”, — отметил Найем.

Он также добавил, что на отдельных подстанциях есть повреждения защитных конструкций в результате прямых ударов, однако оборудование подстанций осталось целостным.

Всего в рамках первого уровня защиты от обломков была обеспечена защита 103 объектов в 21 области, в том числе объекты генерации и распределительных сетей. Вторым уровнем защиты от боевых беспилотных летательных аппаратов была обеспечена защита для 22 подстанций в 14 областях.

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