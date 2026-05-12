"Шоколадний будинок" у Києві відкриють уперше з 2022 року для постійної виставки Марчука

У Києві відкривають постійну виставку робіт Івана Марчука у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок". З 12 травня запрацює експозиція "Іван Марчук. Музейні колекції", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виставка стане першою експозицією у "Шоколадному будинку" після його закриття у 2022 році. У просторі покажуть роботи з фондів одинадцяти музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, що охоплюють період від кінця 1960-х років до сьогодні. Проєкт приурочили до 90-річчя художника.

За словами заступниці керівника Офісу Президента України Олени Ковальської, президент Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука, однак через війну реалізація проєкту затягується:

"Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов'язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об'єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з'явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука".

Куратори роблять акцент на циклі "Шевченкіана" — єдиному тематичному циклі в доробку художника. Усі роботи з цього циклу зберігаються в музейних колекціях, і за нього Марчук у 1997 році отримав Національну премію імені Тараса Шевченка.

Серед ключових експонатів — портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка "Осяяння", а також серія українських пейзажів у техніці пльонтанізму. Окремо представлять три нові роботи, написані Іваном Марчуком у Відні у 2024 році, передані спеціально для цієї експозиції.

Виставку доповнить імерсивна відеопроєкція з мотивами робіт Марчука та архівні матеріали про його життя і творчість.

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Створив нову техніку живопису під назвою "пльонтанізм" – нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. Доробок живописця налічує близько 5000 творів.

У 2006 році його прийняли до "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі (Accademia di belle arti di Roma). Також Іван Марчук став почесним членом наукової ради закладу.

У 2007 році він потрапив до рейтингу британського видання Daily Telegraph – "100 геніїв сучасності". У ньому Марчук посів 72-ге місце.

Також 2021 року отримав відзнаку президента "Національна легенда України". У травні 2026 року художнику виповнюється 90 років. Він вважається найдорожчим з українських художників та рекордсменом українського артринку.

