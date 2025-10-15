Пять государств Европейского Союза – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – недовольны новым торговым соглашением Украины с ЕС, которое готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС, и подняли этот вопрос во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 14 июля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо "торгового безвиза", завершившегося в начале июня, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

"Пять государств – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – подняли сегодня во время заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству вопрос новых условий торговли с Украиной. По их убеждению, новое соглашение в рамках УВЗСТ может дестабилизировать европейские рынки", – заявил собеседник „Европейской правды".

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен также подтвердил, что речь о торговле с Украиной шла на заседании Совета ЕС 14 июля в Брюсселе.

"По просьбе группы из нескольких государств мы также обсудили пересмотренное соглашение с Украиной", – сообщил он после завершения заседания.

Еврокомиссар напомнил, что "УВЗСТ 2016 года должна была быть пересмотрена уже в 2021 году, однако из-за войны агрессии России в Украине это стало невозможным".

"Сегодня были высказаны разные взгляды на это соглашение, и я считаю полезным иметь откровенную дискуссию в этом формате. Я изложил факты по этому соглашению и сообщил, что оно отвечает интересам наших фермеров", – рассказал он.

Однако, по информации "Европейской правды", указанные пять государств продолжают настаивать на внесении изменений в уже согласованный с Украиной проект внесения изменений в соглашение о УВЗСТ.

30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной об основных принципах пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в начале недели.

