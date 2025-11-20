Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с бизнес- партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

Детали: Украинская компания Fire Point, которая стала известна после полномасштабного вторжения России, активно работает над усилением своих позиций на международной арене. В рамках этой стратегии 12 ноября был создан наблюдательный совет, в состав которого вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео.

"Это большая честь для нас", – прокомментировала назначение главный технический директор компании Ирина Терех.

По ее словам, привлечение известных международных деятелей и внедрение прозрачных корпоративных стандартов является частью превращения Fire Point в крупную международную компанию.

Fire Point активно занимается масштабированием производства: строит новый завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует более чем удвоить свои текущие производственные мощности, в частности для выпуска крылатых ракет. Правительство Дании приняло специальное решение, которое позволило возвести завод в городе Скридструп, игнорируя более 20 действующих законов и нормативных актов.

Однако стремительный "взлет" Fire Point сопровождается пристальным вниманием со стороны украинских правоохранительных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении деятельности компании. По данным Kyiv Independent, детективы проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество беспилотников в контрактах с Министерством обороны.

Кроме того, компания является ключевым бенефициаром так называемой "датской модели" – механизма прямого финансирования украинских производителей оружия иностранными правительствами.

Внимание следователей привлекла непрозрачная структура собственности компании и ее возможные связи с Тимуром Миндичем – близким другом и бизнес- партнером президента Владимира Зеленского. Сам Миндич является фигурантом другого крупного расследования НАБУ о возможных хищениях в энергетике.

Денис Штилерман утверждает, что является мажоритарным владельцем компании, тогда как юридически зарегистрированным владельцем указан Егор Скалыга, бывший организатор киносъемок, которому, по словам Штилермана, принадлежит лишь 2%. Штилерман подтвердил, что несколько раз встречался с Миндичем, но отрицает какие-либо деловые связи с ним или его причастность к компании.

"Мы решили, что поскольку мы превращаемся в крупную международную компанию, мы должны обеспечить соблюдение самых прозрачных и лучших корпоративных стандартов", – заявила Терех в комментарии Associated Press.

Она также сообщила, что компания заказала независимый аудит для опровержения обвинений.

Предыстория:

В ноябре 2023 года Помпео занял должность независимого неисполнительного директора компании "Киевстар".

