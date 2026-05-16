 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

«Весняні голоси» — музична подія, яку неможливо пропустити!

Категория: Новини / Перша шпальта


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


17 травня 2026 року, у неділю о 18:00, шанувальників класичної музики чекає справжнє свято краси, емоцій та натхнення — концерт «Весняні голоси», де зустрінуться вишуканий вокал, велич органу та безсмертна музика великих композиторів.

На сцені — яскраві виконавці:

  1. Марина Наймитенко — чарівне сопрано, сповнене ніжності та драматизму;
  2. Богдан Панченко — оксамитовий баритон із виразною сценічною харизмою;
  3. Вероніка Струк — органістка, яка подарує слухачам магію королівського інструмента;
  4. Ельвіра Паламарчук — ведуча вечора, що проведе гостей крізь світ музичних шедеврів.

У програмі — перлини світової класики: урочисті твори Жана-Філіпа Рамо, геніальні сторінки Моцарта, драматичні сцени з «Фауста» Шарля Гуно, пристрасні дуети з опер «Паяци» та «Дон Жуан», а також чарівна музика Франца Легара з легендарної «Веселої вдови».

Особливої атмосфери концерту надасть звучання органу — величного інструмента, який наповнить залу глибиною та світлом. А знамениті оперні дуети у виконанні Марини Наймитенко та Богдана Панченка подарують слухачам справжній театральний вир емоцій — від романтики й ніжності до пристрасті та драматизму.

Цей вечір стане справжнім святом весни, музики та краси — концертом, де кожен твір звучатиме як історія кохання, натхнення та людських почуттів.

Не пропустіть унікальну можливість почути шедеври світової музики у живому виконанні та подарувати собі вечір високого мистецтва!

 

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 