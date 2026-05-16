«Весняні голоси» — музична подія, яку неможливо пропустити!

17 травня 2026 року, у неділю о 18:00, шанувальників класичної музики чекає справжнє свято краси, емоцій та натхнення — концерт «Весняні голоси», де зустрінуться вишуканий вокал, велич органу та безсмертна музика великих композиторів.

На сцені — яскраві виконавці:

Марина Наймитенко — чарівне сопрано, сповнене ніжності та драматизму; Богдан Панченко — оксамитовий баритон із виразною сценічною харизмою; Вероніка Струк — органістка, яка подарує слухачам магію королівського інструмента; Ельвіра Паламарчук — ведуча вечора, що проведе гостей крізь світ музичних шедеврів.

У програмі — перлини світової класики: урочисті твори Жана-Філіпа Рамо, геніальні сторінки Моцарта, драматичні сцени з «Фауста» Шарля Гуно, пристрасні дуети з опер «Паяци» та «Дон Жуан», а також чарівна музика Франца Легара з легендарної «Веселої вдови».

Особливої атмосфери концерту надасть звучання органу — величного інструмента, який наповнить залу глибиною та світлом. А знамениті оперні дуети у виконанні Марини Наймитенко та Богдана Панченка подарують слухачам справжній театральний вир емоцій — від романтики й ніжності до пристрасті та драматизму.

Цей вечір стане справжнім святом весни, музики та краси — концертом, де кожен твір звучатиме як історія кохання, натхнення та людських почуттів.

Не пропустіть унікальну можливість почути шедеври світової музики у живому виконанні та подарувати собі вечір високого мистецтва!