На 63-му году жизни внезапно покинул этот мир легенда одесской клоунады Владимир Комаров, звезда знаменитых «Масок». Комарик, как ласково называли его друзья, родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, однако вскорости его семья переехала в Одессу.

В школьные годы мальчик начал заниматься пантомимой во Дворце культуры студентов вместе с Борисом Барским, который тогда уже был студентом. Дружба между ними сохранилась на всю жизнь. После окончания средней школы № 18 поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени М. В. Ломоносова, где проучился один семестр.

Следующие три года служил матросом на Северном Флоте. Отсюда убедительность, с которой он создавал образы моряков в «Маски-шоу», казаков играть помогали гены, а что касается женских ролей, здесь пригодилась искренняя любовь к женщинам.

С 1985 до 1987 года работал актером ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. С 1987 до 1989 года — актер Киевского эстрадного театра «Шарж». В 1989 году снова вернулся в «Маски», снимался в сериалах, художественных фильмах и выступал на сцене до 2002 года. В конце 2002 года Комаров окончательно оставил комик-труппу «Маски» и создал комик-дуэт «Одеколон» вместе с Алексеем Агопьяном. В 2005 году он основал музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь», с 2018-го участвовал в спектакле Бориса Барского «Моцарт и Сальери». Но с 2022 года лишь изредка снимался в кино и рекламе, предпочитая другие занятия: водил экскурсии по Молдаванке и изготавливал авторские курительные трубки (кстати, теперь таких мастеров не осталось в Одессе).

Поклонникам нелегко было смириться з прекращением сценической деятельности Комарова. Владимир был виртуозом перевоплощений, его актерская личность обладала особым обаянием, не случайно фотохудожник Елена Мартынюк, обожающая «Масок», не уставала делать его потрясающие портреты.

Отпевание артиста состоится в среду, 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре (Пантелеймоновская, 66). О времени церемонии сообщат позже.





Источник