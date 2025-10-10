Клуб «Сеньйор»: добрі справи, народжені у серці лютеранської громади

На початку цього року парафіянки Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України створили особливе об’єднання — «Клуб сеньйор». До нього увійшли дорослі люди, переважно пенсіонери, які прагнуть не лише спілкування, а й можливості приносити користь ближнім і суспільству.

Як відомо, лютеранська традиція завжди підкреслювала: віра — це не лише молитва й вивчення Святого Писання, а й активна участь у покращенні світу, служіння іншим і відповідальність за добро довкола. Саме тому, за словами лідерки об’єднання Наталії Бойко, члени клубу прагнуть не лише молитися про мир в Україні, а й робити конкретні справи задля його наближення.

«Не можна чекати дива, треба діяти — там, де ти є», — говорить пані Наталія.

Допомога фронту — через працю серця і рук

Одним із напрямів діяльності «Клубу сеньйор» стала співпраця з Волонтерським центром, що діє на вулиці Маразліївській, 14. Там із перших місяців війни виготовляють маскувальні сітки для захисників України.

Наталія розповідає, як саме відбувається цей процес:

«У волонтерському центрі плетуть сітки під замовлення — залежно від регіону, типу місцевості, кольорів природи. Їм надсилають фотографії, і вони підбирають відповідні відтінки. Наші парафіянки допомагають — ми виготовляємо стрічки потрібної форми та розміру зі шматочків тканини, що залишаються після розкрою швейних виробів. Потім ці стрічки скручуємо у клубочки — і передаємо волонтерам. Вони обплітають ними сітку, зміцнюючи краї. Так і народжується наша спільна справа».

Одного разу, згадує пані Наталія, учасниці клубу були вражені масштабом своєї допомоги:

«Ми побачили розтягнуту на вулиці сітку площею 148 квадратних метрів, до створення якої ми теж долучилися. Це було дуже зворушливо! Тоді ми зрозуміли, що навіть маленький вклад може стати частиною великої справи. Я навіть сфотографувала цей момент — він залишиться зі мною назавжди», — говорить пані Наталія.