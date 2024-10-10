В Україні не з'явиться Порт-Аненталь — як Рада недодекомунізувала назви

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9 жовтня Верховна Рада розглянула серію постанов із перейменування населених пунктів. Про результати розповів народний депутат України Ярослав Железняк.
Законотворці підтримали лише дві постанови: Набрали підтримку — тобто прийнято
- Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. Постанова набрала 275 голосів.
- Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне. За — 279 голосів.
Наступні постанови нардепи провалили.
- Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь. За — 145 голосів.
- Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район. За — 183 голоси.
- Про перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район. За — 181 голос.
- Про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район. За 167 голосів.
- Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард. За — 207 голосів.
- Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь. За — 155 голосів.
Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада прийняла постанову про перейменування 328 населених пунктів та районів, які пов’язані з рф. Тоді 4 райони,10 міст, 56 селищ, 262 села отримали нові назви