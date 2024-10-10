В Україні не з'явиться Порт-Аненталь — як Рада недодекомунізувала назви





9 жовтня Верховна Рада розглянула серію постанов із перейменування населених пунктів. Про результати розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

Законотворці підтримали лише дві постанови: Набрали підтримку — тобто прийнято

Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. Постанова набрала 275 голосів.

перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. Постанова набрала 275 голосів. Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне. За — 279 голосів.

Наступні постанови нардепи провалили.

Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь. За — 145 голосів.

Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район. За — 183 голоси.

Про перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район. За — 181 голос.

Про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район. За 167 голосів.

Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард. За — 207 голосів.

Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь. За — 155 голосів.

Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада прийняла постанову про перейменування 328 населених пунктів та районів, які пов’язані з рф. Тоді 4 райони,10 міст, 56 селищ, 262 села отримали нові назви