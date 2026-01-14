Рада пропонує змінити український правопис і додати єдиний український шрифт

У понеділок, 12 січня, відбулося засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому представили законопроєкт "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави", йдеться на сайті Верховної ради.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук представив ідею оновити український правопис й створити глосарій правничої мови без канцеляризмів і русизмів.

"Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови", - підкреслив Стефанчук.

Правопис мають узгодити до 1 березня 2026 року після консультацій із Кабінетом Міністрів та науковими інституціями. Правничий глосарій розроблятимуть спільно з мовознавцями та юристами.

Також планують запровадити створення унікального національного шрифту для державних документів. Наголошують, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, наприклад, "Peterburg" або "Izhitsa", в офіційних актах і на державних відзнаках України

Раніше голова Верховної ради України Руслан Стефанчук вже порушував питання щодо українських шрифтів перед голосування під час сесії питання-відповідь перед призначенням Тетяни Бережної на подвійну посаду.

Стефанчук запитав Бережну про її ставлення до використання українських шрифтів та дерусифікацію розмінної монети:

"Тому що коли в Україні є таке надбання, як шрифти Нарбута, шрифти Рутенії, а ми до цих пір послуговуємося "російськими іжицями, Петербургами" – це ганебно. Тому, яка ваша позиція щодо створення "українського таймс романа". І як ви ставитеся до українізації розмінної монети України щодо повернення історичної назви?".

Тетяна Бережна відповіла, що наразі створили робочу групу з питань шрифтів та анонсувала, що скоро міністерство оприлюднить перші результати. Також вона підтримала повернення історичної назви монети "Шаг"





