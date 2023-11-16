На энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй, который не устранен до сих.

Как пишет "Экономическая правда", об этом сообщает НАЕК "Енергоатом".

Как пояснили в компании, из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, потерявшего контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты начала попадать в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

"Действия рашистов абсолютно некомпетентны", – отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Инцидент с утечкой реагентов произошел вследствие действий российских оккупантов по неправомерному переводу энергоблока №5 Запорожской АЭС в "горячее" состояние.

По словам Котина, действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока.

"Своими действиями захватчики в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и вызывают постоянную деградацию оборудования и учащение опасных случаев его отказов. А это в любой момент может привести к аварийной ситуации", – подчеркнул Котин.

Более того, подобные манипуляции происходят и с энергоблоком №3.

В частности, происходят попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы энергоблок №5 вывести в "холодный останов".

В НАЭК напомнили, что из-за нарушения лицензионных условий оккупантами на Запорожской АЭС уже произошел ряд аварийных ситуаций, самая свежая из которых – 14 ноября 2023 года.

"Кроме того, бестолковое решение нынешних "руководителей" станции о его переводе в "горячее" состояние повлекло за собой значительное увеличение жидких радиоактивных отходов на площадке станции, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды", – пояснили в НАЭК.

Напоминаем:

В результате некомпетентных действий российских оккупантов и работников "Росатом" 14 ноября произошел частичный блэкаут на Запорожской АЭС в виде обесточивания энергоблока №6, после чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

Ранее была зафиксирована опасность на энергоблоке №4. В результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) из первого во второй контур, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке разогреть энергоблок №6.

Ранее сообщалось со ссылкой на главу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ) Олега Корикова, что российские оккупанты намерены вывести из состояния "холодного останова" и останова для ремонта энергоблок №3 Запорожской АЭС вопреки действующей лицензии украинского регулятора.

По его словам, изменение состояния реакторных установок как энергоблока №3, так и ранее №4-5, является крайне опасным.

На Запорожской АЭС, согласно условиям лицензий, все без исключения шесть энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. Нарушая условия лицензий Госатомрегулирования, оккупанты перевели энергоблоки №4 и №5 в горячее состояние, то есть разогрели до номинальных параметров.