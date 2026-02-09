Россия отказалась от предложения США о передаче полного контроля над Запорожской атомной электростанцией в рамках потенциального мирного соглашения.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что американский план предусматривал, что США осуществляли бы управление станцией, в частности распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Россия отказалась от такого предложения.

В то же время РФ настаивает на том, чтобы самостоятельно контролировать Запорожскую АЭС. В Кремле говорят, что якобы таким образом Украина получала бы электроэнергию по низким ценам.

Дословно Reuters:"Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается".

Детали: Reuters со ссылкой на источники утверждает, что контроль над ЗАЭС является одним из самых спорных вопросов в переговорах. Обе стороны демонстрируют принципиальную позицию: Россия не желает уступать, а Украина не принимает никакой формы совместного управления.

Что предшествовало:

В 2025 году министерство иностранных дел РФ заявляло, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.





