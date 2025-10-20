По данным The Washington Post, правитель РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом требовал полного контроля над Донецкой областью для завершения войны, намекнув, что взамен готов уступить части Запорожской и Херсонской областей.
Источник: The Washington Post со ссылкой на источники
Детали: По словам двух высокопоставленных чиновников, Путин во время телефонного разговора с Трампом на этой неделе потребовал, чтобы Киев отдал РФ полный контроль над Донецкой областью, как условие для окончания войны.
Дословно: "Во время разговора между Трампом и Путиным российский лидер намекнул на готовность отдать части двух других частично захваченных областей Украины – Запорожской и Херсонской – в обмен на полный контроль над Донецкой областью, сообщили чиновники.
Это несколько меньшая территориальная претензия, чем та, которую он выдвинул в августе на саммите между Трампом и Путиным в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о телефонном разговоре с Путиным".
Детали: В то же время другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, отметил, что украинцы вряд ли воспримут это таким образом.
"Это как продать им их собственную ногу в обмен на ничего", – сказал дипломат.
По словам чиновников, посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию насчет сдачи Донецкой области во время встречи в пятницу, отметив, что регион преимущественно русскоязычный.
Предыстория:
- После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где есть".
- Зеленский согласился с Трампом, что "мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся".
- По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.
- 16 октября Трамп впервые за почти два месяца поговорил с Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште.
- Во время встречи с Трампом на Аляске в августе 2025 года, по данным СМИ, Путин требовал от Украины отдать всю Донецкую и Луганскую области в обмен на обязательство России заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также Россия якобы была готова вернуть небольшие оккупированные участки в Сумской и Харьковской областях.