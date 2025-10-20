По данным The Washington Post, правитель РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом требовал полного контроля над Донецкой областью для завершения войны, намекнув, что взамен готов уступить части Запорожской и Херсонской областей.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: По словам двух высокопоставленных чиновников, Путин во время телефонного разговора с Трампом на этой неделе потребовал, чтобы Киев отдал РФ полный контроль над Донецкой областью, как условие для окончания войны.

Дословно: "Во время разговора между Трампом и Путиным российский лидер намекнул на готовность отдать части двух других частично захваченных областей Украины – Запорожской и Херсонской – в обмен на полный контроль над Донецкой областью, сообщили чиновники.

Это несколько меньшая территориальная претензия, чем та, которую он выдвинул в августе на саммите между Трампом и Путиным в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о телефонном разговоре с Путиным".

Детали: В то же время другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, отметил, что украинцы вряд ли воспримут это таким образом.

"Это как продать им их собственную ногу в обмен на ничего", – сказал дипломат.

По словам чиновников, посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию насчет сдачи Донецкой области во время встречи в пятницу, отметив, что регион преимущественно русскоязычный.

Предыстория:

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где есть".

Зеленский согласился с Трампом, что "мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся".

По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.

16 октября Трамп впервые за почти два месяца поговорил с Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште.

Во время встречи с Трампом на Аляске в августе 2025 года, по данным СМИ, Путин требовал от Украины отдать всю Донецкую и Луганскую области в обмен на обязательство России заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также Россия якобы была готова вернуть небольшие оккупированные участки в Сумской и Харьковской областях.

