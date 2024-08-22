Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью Bloomberg.

Гросси заявил, что в МАГАТЭ "чрезвычайно обеспокоены" боевыми действиями, которые могут затронуть район близ Курской атомной электростанции. По его данным, у нее старые советские реакторы без необходимого защитного купола.

"У них нет защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта", - пояснил он.

Гросси ожидает, что после посещения Курской АЭС сможет приехать в Киев, чтобы обсудить ситуацию в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гендиректор МАГАТЭ упомянул и о ситуации на Запорожской АЭС. Он заявил, что инспекторы организации "не смогли установить, кому принадлежат беспилотники", которые атакуют украинский энергетический объект.

"Если бы у нас были неопровержимые доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это", - сказал Гросси и добавил, что атомная электростанция никогда не должна быть военной целью.

Необходимо отметить, что инспекторы МАГАТЭ неоднократно сообщали о невозможности провести необходимые проверки из-за того, что россияне ограничивают им доступ в ЗАЭС. Недавно сотрудников организации оккупанты не пустили в градирню на станции для установления причин пожара.

Операция в Курской области

Наступление ВСУ на Курскую область продолжается с 6 августа. В первую очередь, операция необходима для установки буферной зоны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за этот период украинские войска продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.

Поскольку российские войска в этом направлении все еще находятся в шоковом состоянии, пропаганда РФ начала распространять фейки о действиях ВСУ. Одним из них стала якобы "информация" о "химической атаке" по не соответствующей действительности позициям российских военнослужащих.