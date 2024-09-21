Решение Германии временно [на полгода] восстановить паспортный контроль на своих границах, меняет правила игры в рамках всего Евросоюза. Но это решение также вызвало “эффект домино” в силу того, что, во-первых, Берлин был в первых рядах по дружелюбности к мигрантам, во-вторых, лево-либералы доминируют в правящей в ФРГ коалиции.

Не прошло и недели, как подали свой голос венгры и голландцы [у последних по итогам выборов сформирована коалиция из центристов, умеренных консерваторов и национал-консерваторов из “Партии Свободы” Герта Вилдерса].

Первыми с инициативой по выходу из миграционного пакта EС выступило правительство Нидерландов. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС. «Мы должны вновь взять на себя ответственность за политику в области предоставления убежища», – заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер.

По данным Politico, Гаага запланировала принятие одних из самых строгих миграционных законов среди стран ЕС. Согласно которому, помимо прочего, будет запрещено воссоединение семей со взрослыми детьми, введены более строгие проверки на границе и больше внимания уделено высылке мигрантов. Как заявила та же Фабер, она выступает «за самую строгую политику по предоставлению убежища».

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф весьма жёстко заявил: «Мы не можем и дальше мириться с большим притоком мигрантов в нашу страну”.

О том, что Венгрия присоединяется к запросу Нидерландов о выходе из пакта ЕС о миграции и предоставления убежища сообщил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в Х.

ЦИТАТА «Необходимы решительные меры, чтобы противодействовать нелегальной миграции. Венгерское правительство присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, если поправки [в это соглашение] предоставят такую возможность».

Справедливости ради отметим, что внесение подобных поправок в договоры ЕС – долгая и сложная процедура, требующая при утверждении консенсуса.

18 сентября Еврокомиссия заявила, что в ближайшей перспективе не планирует вносить изменения в соответствующие документы.

Чисто теоретически такая возможность появится, например, после принятия новых членов в ЕС.

Можно предположить, что Гаага и Будапешт в ближайшее время опробуют “немецкий путь”, который прямо не нарушает основополагающие документы ЕС – введение временного пограничного контроля, обосновывая это “соображениями национальной безопасности”.

https://t.me/babeltower2/3160