Сьогодні, 12:00

Репертуар вересня* Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

2 вівторок № 13 18:00

3 середа Мавка 18:00

4 четвер Два кольори однієї долі 18:00

5 п’ятниця За двома зайцями 18:00

6 субота Очарований Боккаччо 17:00

7 неділя У джазі тільки дівчата 17:00

8 понеділок Червона рута 18:00

9 вівторок Сукня 19:00

10 середа Основний інстинкт 18:00

12 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

13 субота Dino Show 11:00

Брехуха 17:00

14 неділя Ісус Христос — суперзірка 17:00

16 вівторок Чоловік моєї дружини 18:00

17 середа Повернення блудного батька 18:00

19 п’ятниця Гуцулка Ксеня 18:00

20 субота Скрипаль на даху 17:00

21 неділя Очарований Боккаччо 17:00

27 субота ВІДНОВЛЕННЯ! Ромео і Джульєтта 17:00

28 неділя ВІДНОВЛЕННЯ! Ромео і Джульєтта 17:00

29 понеділок Sting Tribute Show 18:30

30 вівторок Особливо одружений таксист 18:00


* у репертуарі можливі зміни




