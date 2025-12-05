«МИСТЕЦТВО РІЗДВЯНИХ ПРИКРАС» - виставку-подорож в історію новорічної іграшки від Оксани Дмитрієвої 6 грудня о 16.00.





Пропонуємо поринути у теплу та затишну атмосферу традиційного Різдва на ексклюзивній виставці-майстерні авторської новорічної іграшки.

Захід присвячений відродженню унікального мистецтва створення ватяної іграшки, яке сягає корінням кінця XIX – початку XX століття.

На виставці буде представлено колекцію авторських ватяних іграшок, створених майстринею Оксаною Дмитрієвою з 2018 року.

Її роботи — це справжні мініатюрні скульптури, що дихають казкою та теплом:

• Казкові персонажі та герої - від улюблених дитячих історій до фольклорних образів.

• Чарівні янголи - символи Різдва, виконані з особливою витонченістю.

• Сюжетні композиції - відтворення святкових сценок та зимових пейзажів.





Кожна іграшка Оксани Дмитрієвої створена вручнуза класичною технологією, що дозволяє відтворити ту неповторну атмосферу, якою були наповнені свята наших прабабусь.





У програмі заходу:

1. Подорож в історію: лекція, присвячена історії ватяної іграшки — від її виникнення як доступної альтернативи дорогим скляним прикрасам до періоду її найбільшої популярності.

2. Презентація колекції: експозиція авторських робіт Оксани Дмитрієвої, що демонструють різноманіття форм та можливостей ватяної техніки.

3. Майстер-клас: усі охочі матимуть змогу побачити основи створення ватяної іграшки та забрати з собою частинку різдвяної магії.





«Моя мета — не просто показати іграшки, а відтворити відчуття свята, яке ми пам'ятаємо з дитинства. Ватяна іграшка несе в собі дивовижне тепло і затишок. Це дуже екологічний, душевний та автентичний вид мистецтва», — зазначає майстриня Оксана Дмитрієва.







