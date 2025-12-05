Під землею народжується диво: у Нерубайських катакомбах знову відкриється Резиденція Святого Миколая

6 грудня 2025 року на Одещині вп’яте відкриє свої чарівні двері Підземна резиденція Святого Миколая — унікальний святковий простір, що розташований у Нерубайських катакомбах. Це не просто розвага, а добра традиція, створена для того, щоб дарувати дітям радість, віру в дива та справжню атмосферу казки.

Особливої гордості додає той факт, що у 2024 році підземний артпростір було визнано найбільшим у світі — його площа становить 361 квадратний метр. Сьогодні ця резиденція є справжньою туристичною родзинкою регіону.

Відвідувачів очікує захоплива подорож у чарівний підземний світ, де діти зможуть особисто поспілкуватися зі Святим Миколаєм, прогулятися казковим «Садом Чудес», побачити галерею фентезійних картин, наповнену магією та фантазією.

Головною інтригою цього року стане відкриття нової загадкової локації — «Світлиці янголів», яка обіцяє стати особливим місцем світла, добра і натхнення.

📍 Відкриття резиденції відбудеться:

6 грудня 2025 року о 12:00

Адреса: пл. Перемоги, 1, с. Нерубайське, Одеський район, Одеська область

Контактні телефони:

📞 097 494 75 70

📞 067 729 24 85

Підземна резиденція Святого Миколая — це місце, де оживають мрії, а добро стає відчутним. Не пропустіть можливість подарувати своїм дітям справжню святкову казку!