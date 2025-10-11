 
Шановні батьки підлітків та їх чудові діти, запрошуємо у цікавий та безпечний освітній простір!

 На території Громади Святого Павла (Кірха, вул.Новосельського, 68) з'явилося нове чарівне Королівство!
Поруч з країною Літаврією та Театром Дев'яти Муз ви зможете побачити зелені долини та високі гори Кірхенлянду.
Запрошуємо вас разом зануритися в світ дуже цікавого розвиваючого навчання: в програмі занять наших шляхетних слухачів та слухачок - Світова Література, Природознавство та Релігієзнавство, Театральне Мистецтво, Хореографія, Вокал, Сценічна Мова, Практикум з соціальної взаємодії та занурення в Історію Музики, а кожну неділю - Святковий Бенкет.

Викладачi - професiйнi педагоги, актори та музиканти.
 Очікуємо на Вас!

Субота - з 13.00 до 18.00
Неділя - з 13.00 до 18.00

Запис та співбесіда за телефоном 0972719114

 




