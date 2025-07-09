Запрошуємо до дитячого табору "Липень в Кірсі"!

Шукаєте цікавий і безпечний літній відпочинок для вашої дитини?

Дитячий центр Громади Святого Павла відкриває двері до захоплюючого табору "Липень в Кірсі"!



Наша програма зосереджена на розвитку критичного мислення та культурних цінностей:

— 📖 Спільне читання та обговорення класичних творів;

— 🎭 Аматорський театр: творчість, емоції, сценічна гра;

— ➕ Цікава математика та логічні ігри;

— 🌿 Спостереження за природою та вивчення довкілля;

🌟 Переваги нашого табору:

- 👩‍🏫 Досвідчені та уважні педагоги

- 🏠 Комфортне, кондиціоноване приміщення

- 🛡 Безпечне укриття на території

- 🌳 Затишний двір для ігор просто неба

- 🥪 Діти самостійно готуватимуть прості перекуси — навчаючись відповідальності та самостійності

📍 Локація: м. Одеса, вул. Новосельського, 68

🕙 Режим роботи: 3 рази на тиждень, з 10:00 до 17:00

Запис — за співбесідою

Вартість: 200 грн/день

Пільги — для вразливих категорій населення

✨ Подаруйте дитині незабутнє літо — з відкриттями, дружбою та радістю пізнання!

Записуйтеся на співбесіду вже сьогодні!

0503917205 - Володимир