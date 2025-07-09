Запрошуємо до дитячого табору "Липень в Кірсі"!
Шукаєте цікавий і безпечний літній відпочинок для вашої дитини?
Дитячий центр Громади Святого Павла відкриває двері до захоплюючого табору "Липень в Кірсі"!
Наша програма зосереджена на розвитку критичного мислення та культурних цінностей:
— 📖 Спільне читання та обговорення класичних творів;
— 🎭 Аматорський театр: творчість, емоції, сценічна гра;
— ➕ Цікава математика та логічні ігри;
— 🌿 Спостереження за природою та вивчення довкілля;
🌟 Переваги нашого табору:
- 👩🏫 Досвідчені та уважні педагоги
- 🏠 Комфортне, кондиціоноване приміщення
- 🛡 Безпечне укриття на території
- 🌳 Затишний двір для ігор просто неба
- 🥪 Діти самостійно готуватимуть прості перекуси — навчаючись відповідальності та самостійності
📍 Локація: м. Одеса, вул. Новосельського, 68
🕙 Режим роботи: 3 рази на тиждень, з 10:00 до 17:00
Запис — за співбесідою
Вартість: 200 грн/день
Пільги — для вразливих категорій населення
✨ Подаруйте дитині незабутнє літо — з відкриттями, дружбою та радістю пізнання!
Записуйтеся на співбесіду вже сьогодні!
0503917205 - Володимир