В Одеській кірсі відсвяткували День Святого Мартіна

Тихого осіннього вечора у кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулося одне з найулюбленіших дитячих свят — День Святого Мартіна. Традиційна хода з ліхтариками, казковою атмосферою та самим Святим Мартіном на коні зібрала малечу та їхніх батьків, подарувавши всім присутнім відчуття світла, добра і єдності.

Перед початком святкової ходи діти та дорослі зібралися під склепінням кірхи. Лектор громади Святого Павла Володимир Немерцалов розповів історію життя та подвигів Святого Мартіна — римського воїна, який прославився своєю милосердністю та любов’ю до ближнього. Він нагадав, що Святого Мартіна шанують у багатьох християнських конфесіях, а його вчинки — приклад того, як доброта і співчуття можуть пережити тисячоліття.

Після розповіді дітям роздали ліхтарики, і під дзвінкі дитячі голоси розпочалася святкова хода. Попереду колони, як і годиться, їхав Святий Мартін на коні, освітлюючи шлях. Маленькі учасники з радістю несли свої вогники, співаючи пісні та наповнюючи вечір щирою дитячою радістю.

Після завершення ходи всі учасники зробили спільне фото на пам’ять, а потім вирушили до дворика кірхи, де на них чекав святковий ярмарок і частування. Діти пригощалися смаколиками, гралися та ділилися враженнями від побаченого.

Це свято вже стало доброю традицією для одеської громади — днем, коли навіть у темряві осіннього вечора запалюються маленькі вогники любові, віри та доброти.

Вірянка зберігла запрошення на День Святого Мартіна до Одеської кірхи 2013 та 2014 років.

