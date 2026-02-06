Майже 80% українок доглядають за дитиною самостійно: лише кожен п’ятий чоловік готовий піти у декрет

Майже 80% українок у перші роки життя дитини доглядають за нею самостійно. Лише кожен п'ятий чоловік готовий піти у декрет.

Повернення жінок на роботу супроводжується страхом втрати навичок. А близько третини жінок говорять про зниження бажання мати дітей через можливі наслідки для кар'єри.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації "Генерація матерів Лада", результатами якого поділилися з "УП. Життя".

77% українок зазначили, що у перші роки життя дитини доглядали за нею самостійно. 72% чоловіків теж головною доглядальницею називають свою партнерку. При цьому лише у 14% випадків (приблизно кожен сьомий) тати служать у війську.

У населених пунктах із чисельністю до мільйона ця модель ще поширеніша: про самостійний догляд за дитиною повідомляють 85% жінок.

Лише 20% чоловіків заявляють, що готові взяти повну відпустку для догляду.

Під час декрету жінки частіше відчувають втому (47%) та емоційне виснаження (39%). Основним джерелом доходу в цей період для них є зарплата партнера (67%). 32% жінок зазначають, що залишалися у декреті довше, бо заробляє більше чоловік.

29% жінок повідомляють про зниження бажання мати дітей через можливі професійні наслідки перерви у роботі. Кожна п'ята родина відкладає рішення про народження через можливу мобілізацію чоловіка.

Повернення з декрету супроводжується страхом втрати навичок, ризиком дискримінації та непевністю щодо робочого місця. Однак плавна адаптація, гнучкий графік і підтримка колективу значно зменшують тривожність та полегшують професійне відновлення.

80% опитаних роботодавців погоджуються, що тривала перерва в роботі може впливати на професійний розвиток співробітників. Цю думку частіше поділяють чоловіки, ніж жінки (86% проти 73%).

Загалом роботодавці демонструють готовність підтримувати як коротку (до року), так і довготривалу (1-3 роки) доглядову відпустку незалежно від статі працівника. Однак повна підтримка відпустки для жінок майже вдвічі вища, ніж для чоловіків.

У 58% жінок після народження дитини з'являється бажання змінити роботу, професію або формат зайнятості. Основні причини – потреба у більш гнучкому графіку (27%), бажання мати більше часу для сім'ї (22%) та неможливість поєднувати попередню роботу з доглядом (22%).

"Модернізація відпустки по догляду за дитиною має бути комплексною, довгостроковою реформою, яку неможливо реалізувати "швидко". Її успіх залежатиме від поєднання чинників – політичної волі, спроможності системи соціального захисту та бюджету, готовності ринку праці й роботодавців, культурних уявлень про ролі жінок і чоловіків у догляді, а також воєнного й безпекового контексту.

Водночас зволікання консервує бар'єри, що вже шкодять добробуту дітей і сімей, участі жінок у ринку праці, економічній продуктивності та рівності, тому зміни варто починати вже зараз – у реалістичному темпі, послідовними кроками та з чітким баченням цільової моделі", – наголошує очільниця і співзасновниця "Генерації матерів Лада" Марина Марченко.

Опитування проводили методом онлайн анкет. У ньому взяли участь 600 батьків (300 жінок і 300 чоловіків) та 200 роботодавців.

Нагадаємо, минуле дослідження громадської організації показало, що близько 96% українських жінок відчувають психологічні проблеми впродовж двох місяців після народження дітей. Частина з них навіть думала про смерть самогубство або завдання шкоди дитині.





