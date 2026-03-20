Правительство ломает одну из самых закрытых отраслей: продажу лекарств. Означает ли допуск к фармритейлу АЗС, "Укрпочты" и, возможно, супермаркетов конец монополии аптечных сетей?

Правительство продолжает открывать фармацевтический рынок для новых игроков. Речь идет об "Укрпочте" и АЗС. Продажей лекарств начали интересоваться и супермаркеты.

Фармрынок был закрыт для внешних игроков из-за зарегулированности, которую объясняли безопасностью пациента. Сейчас в Министерстве здравоохранения (МОЗ) признают, что мировой тренд движется к продаже лекарств не только в аптеках.

Аптечные сети и фармацевты протестуют против решений правительства, утверждая, что снижение стандартов контроля опасно для потребителей. Некоторые представители рынка говорят, что аптеки и сами уже давно не соблюдают все правила. Как рынок реагирует на допуск АЗС к продаже препаратов и появятся ли лекарства в супермаркетах?

Контекст: с чего все начиналось

За последние три месяца на фармацевтическом рынке произошло больше изменений, чем за последние несколько лет. Это притом, что в 2025 году разгорелась "война" между отдельными производителями лекарств ("Дарница", "Интерхим") и пятеркой крупнейших сетей аптек.

Почти год между ними держался статус-кво, пока его не нарушила власть. Государство разрешило сетям АЗС продавать безрецептурные лекарства. Десятилетиями фармрынок был закрыт для посторонних, благодаря чему формировался уникальный сектор экономики с большими доходами и сильной регуляторной нагрузкой.

Лекарства могли продавать только лица с фармацевтическим образованием в специализированных помещениях с соблюдением температурных норм. Вместе с тем, статус единственной такой точки продажи позволял аптекам диктовать условия производителям, которые должны были платить маркетинговые сборы для повышения объемов реализации своих препаратов.

Так сформировалась монополия пяти ведущих сетей (АНЦ, "Доброго дня", "9-1-1", "Подорожник", "Желаем здоровья"), о влиянии которых ходили легенды. Чиновники и игроки рынка упоминали аптеки как гигантов, способных остановить любые регуляторные изменения и даже сделки между крупными бизнесами, чтобы не допустить конкурентов.

В январе 2026 года представители фармрынка и сети АЗС в разговорах с ЭП скептически относились к перспективе продажи лекарств на заправках. Тем более, что изменения в лицензионные условия принимались в спешке. В Государственную регуляторную службу (ГРС) проект соответствующего правительственного постановления поступил 25 декабря 2025 года - за день до его принятия. Заключения ГРС не было даже после принятия изменений.

В документе четко не определены правила лицензирования АЗС, в частности не понятно, нужно ли заправкам, как и аптекам, иметь фармацевта в каждой точке продажи лекарств. Кроме того, постановление правительства не согласовывалось с законом " О лекарственных средствах", который определяет аптеку единственным учреждением по продаже лекарств.

По мнению собеседников с фармакологического рынка, этот документ - "палка", с помощью которой Кабмин планировал приструнить аптеки."Все выглядело так, что аптекам покажут: мы можем допустить заправки на фармрынок, те пойдут на уступки и на этом все закончится", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

Некоторые представители фармрынка рассказали ЭП, что такой тон разговора был и на совещаниях, которые в течение 2025 года проходили под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук. "Министр здравоохранения поднимал вопрос допуска на фармрынок других игроков. Не утверждаю, что это были угрозы аптекам, но так оно звучало", - говорит один из участников большинства таких совещаний.

Однако скептицизм вокруг того, действительно ли правила станут постоянными, развеялся в начале марта, когда правительство закрепило их и уточнило некоторые несогласованности с законодательством. В разговоре с ЭП заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар утверждает, что решение по АЗС - исключительно прагматичное.

"Мы регулятор фармрынка, а не переговорщик. Не думаю, что это может восприниматься как аргумент. Это наша позиция, мы ее озвучили и реализовали", - заявил Гончар.

Упрощенные правила для АЗС

В версии правил от декабря 2025 года фармацевт, который должен следить за соблюдением стандартов поведения с лекарствами, мог отвечать за все АЗС-аптеки одной области.

Обновленные регуляции облегчили требования к регистрации заправок как мест продажи лекарств. Теперь за все точки может отвечать один человек с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра "Фармации". Такое лицо может, а не обязано, выполнять функцию фармацевтической опеки (советы по лекарствам) дистанционно.

В отличие от АЗС, аптеки, согласно правилам лицензирования, и в дальнейшем вынуждены иметь в каждом помещении по отдельному квалифицированному работнику.

В Минздраве рассказали, что на АЗС ответственное за лекарства лицо не будет выполнять ту же роль, которую фармацевт выполняет в аптеке. "Поскольку АЗС будут продавать исключительно безрецептурные лекарства, решение о применении которых потребитель может принять сам, продавец на АЗС не должен предоставлять никаких консультаций", - говорит Гончар.

"Наш подход был двусторонним: разместить фармацевта на каждой АЗС нереально, но при этом мы хотели сохранить безопасность пациента", - добавляют в Минздраве. Кроме того, в новых правилах фактически признали, что продажа лекарств на АЗС является исключением из законодательства и прописали соответствующую норму в лицензионных условиях. Все эти упрощения не остались без внимания Антимонопольного комитета (АМКУ). В ответе на обращение Ассоциации фармацевтов Украины, которая поддерживает позицию аптек относительно недопущения продажи лекарств на заправках, комитет сообщил, что не поддержал инициативу правительства. Там считают, что АЗС имеют преимущество над аптеками в сегменте продажи лекарств из-за упрощенных правил получения лицензии.



Пока продолжаются споры, первые АЗС получили разрешения на продажу лекарств. В Гослекслужбе ЭП сообщили, что до 11 марта за такими лицензиями обратились сети АЗС "Укрнафта" и ОККО. Пять заправок этих сетей уже их получили.





ограничена 35%.

Будет ли продавать лекарства "Укрпочта"

В унисон с АЗС свою программу по доставке лекарств планирует масштабировать "Укрпочта". В дальнейшем она хочет продавать их по всей стране. Гендиректор почтового оператора Игорь Смелянский отмечал, что компания сможет реализовывать лекарства в 26 тыс. точек.

К этой цифре скептически относятся почти все опрошенные ЭП фармармацевты. "Не знаю, откуда цифра 26 тысяч точек, но уверен, что она не имеет ничего общего с реальным наличием помещений, которые можно использовать для продажи или даже выдачи лекарств", - говорит собеседник ЭП на фармрынке.

Как пишет " Forbes Украина", за последние два года " Укрпочта" инвестировала в аптечное направление около 40 млн грн. Они пошли на запуск линии автоматической сортировки и упаковки лекарств, обустройство сертифицированного склада, разработку ИТ-системы и обеспечение холодовой цепи (сумки, аккумуляторы, холодильники, логгеры).

Оператор заключил соглашения с 20 производителями. Впрочем, неизвестно, сколько "Укрпочта" имеет складов для хранения лекарств и специализированных автомобилей. Компания заявляет, что в апреле начнет доставлять лекарства во все свои точки. "Как только построим цепь с контролем температуры - сможем доставлять лекарства", - сказал Смелянский.

Один из собеседников ЭП среди дистрибьюторов лекарств отметил, что склад "Укрпочты", где сортируют лекарства, может обеспечить доставку в названные точки с недельным интервалом. Также непонятно, как оператор сможет хранить лекарства в своих точках выдачи, большинство из которых не имеют соответствующих температурных условий.

Смелянский говорит, что отделение оборудуют средствами контроля температуры и влажности. Сначала оператор будет доставлять лекарства, которые можно хранить при температуре до 25 градусов, позже - те, которые можно хранить при температуре до 8 градусов. Последних, по словам Смелянского, 7% от общего количества.

Другой собеседник ЭП в регуляторных органах уверяет, что для доставки лекарств в названное Смелянским количество точек нужно иметь хотя бы по одному складу на западе, юге и в центре страны. 40 млн грн инвестиций для этого недостаточно.

Супермаркеты тоже хотят продавать лекарства

Пока новые правила работы фармрынка работают в тестовом формате, одна из международных ассоциаций бизнеса написала Кабмину письмо, в котором просит разрешить продавать лекарства не только на заправках, но и в сетях продуктового ритейла. Продажей лекарств заинтересовалась сеть "Сильпо", говорят собеседники ЭП.

В письме ассоциация отмечает, что супермаркеты обеспечат большую доступность лекарственных препаратов, чем АЗС. Однако в Минздраве утверждают, что в ближайшем будущем не будут разрешать продавать лекарства в супермаркетах или других точках, кроме АЗС. Хотя там признают, что рынок движется к привлечению новых игроков.

При этом почти никто из крупнейших производителей лекарств не вступает в публичную дискуссию вокруг новых правил. Эту тишину можно понять, ведь в условиях "войны" с аптеками им выгодно появление новых игроков на рынке продажи лекарств. Например, в "Дарнице" 30% от всех производимых продуктов приходятся на безрецептурные.

Однако стратегия ответа аптечных сетей на новые вызовы не направлена на обвинения "Дарницы". Главный аргумент сетей можно свести к тому, что лекарства на АЗС - это риск для здоровья пациента и обесценивание профессии фармацевта.

Похоже, эта стратегия успешна, ведь большинство опрошенных представителей фармрынка оценивают изменения либо негативно, либо нейтрально. "Вся эта история - до первой смерти на дороге из-за покупки лекарств", - говорит ЭП один из профильных чиновников.

"Адаптируя лицензионные условия к АЗС, мы сделали некоторые упрощения, но они не подрывают вопрос безопасности лекарств. Мы говорим исключительно о безрецептурных препаратах и это подтверждает опыт 16 стран ЕС", - подытожили в Минздраве.





