Правительство разрешило продавать безрецептурные лекарства на АЗС. Исследование ЭП указывает на то, что достичь поставленной властью цели можно другим путем.

26 декабря 2025 года правительство Юлии Свириденко разрешило продавать безрецептурные лекарственные средства на автозаправочных станциях (АЗС), в том числе через специальные вендинговые автоматы. Это решение во власти обосновали повышением доступности лекарств, в частности на прифронтовых территориях.

Фармацевтическое сообщество возмутилось отсутствием обсуждений изменения правил игры на рынке – их приняли менее чем за месяц. Впрочем, похоже что это не последние изменения – вскоре условия продажи лекарств для АЗС смягчат, что еще больше может ударить по аптекам.

Действительно ли разрешение продавать препараты на заправках увеличит доступность лекарств и как реагируют на решение представители фармрынка и сетей АЗС?

Что предусматривают новые правила

По новым правилам разрешается отпуск исключительно безрецептурных лекарств на заправочных станциях при условии соблюдения условий хранения, определенных производителем. Лекарства должны храниться отдельно. По оценке директора Ассоциации работников фармотрасли Ирины Суворовой, это ориентировочно 35% от всех зарегистрированных препаратов в Украине.

В лицензионных условиях производства, продажи и импорта лекарственных средств прописано, что отпускать лекарства пациенту имеет право ответственное лицо, то есть фармацевт, который должен проконсультировать клиента. Следовательно, такие правила действуют и в отношении АЗС.

Кроме этого, на АЗС разрешили продавать лекарства в специальных вендинговых аппаратах при условии соблюдения условий хранения. Все новые правила вступают в силу через два месяца после принятия – то есть в конце февраля.

Все эти изменения Кабмин обосновал решением СНБО об обеспечении доступности лекарств, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Документ разрабатывался Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В Гослекслужбе считают необходимым разрешить продавать лекарства на АЗС из-за ограниченности работы аптечных сетей, недостатка квалифицированных кадров и неравномерного размещения аптечных учреждений на территории Украины.

"Во многих населенных пунктах, в частности в сельской местности и вдоль основных транспортных маршрутов, отсутствуют стационарные аптеки или их работа может быть нестабильной, что делает невозможным своевременное получение необходимых лекарственных средств", – говорится в пояснительной записке.

К постановлению возникли вопросы со стороны народных депутатов. В частности глава временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства о лечении Юлия Тимошенко 26 декабря написала на имя премьер-министра Юлии Свириденко письмо (копия есть в распоряжении ЭП), в котором раскритиковала решение правительства и отметила, что документ "выходит за пределы действующей правовой модели".

Отдельная критика, уже со стороны бизнеса, касается скорости принятия постановления и отсутствия широкого обсуждения его проекта: принятый документ опубликовали 26 декабря 2025 года, тогда как срок общественного обсуждения должен был закончиться 16 января 2026 года. Свои заявления по этому поводу, в частности, опубликовали Союз украинских предпринимателей, Ассоциация фармацевтов Украины и Ассоциация работников аптечной отрасли.

Еще один интересный момент – в Государственную регуляторную службу (ГРС) проект правительственного постановления на согласование поступил 25 декабря, то есть за день до принятия. Соответствующего заключения до сих пор нет.

При этом, как утверждают собеседники ЭП на фармрынке и в регулирующих органах, в лицензионные условия вскоре снова будут вносить изменения. В частности относительно наличия фармацевта на каждой АЗС.

Учитывая дефицит кадров, из-за которого даже аптеки иногда нанимают неквалифицированных работников, выполнить такое требование будет сложно. На фармрынке говорят, что в будущем правительство может позволить одному фармацевту отвечать за определенное количество АЗС.

"У нас зарегулированный сектор. Почему мы как аптеки должны соответствовать жестким требованиям к логистике, входному контролю, условиям хранения, квалификации фармацевта и их количеству, а АЗС – нет?", – спрашивает исполнительный директор сети аптек "911" Юлия Клименюк.

Что говорят продавцы горючего

АЗС имеют опыт торговли биологически-активными добавками, на заправках можно увидеть пластыри, витамины, капли для глаз и носа, йод. Однако к лекарствам существуют более строгие требования: часть безрецептурных препаратов нельзя класть на полочку с другими, а некоторые лекарства имеют особые условия хранения, которые будет невозможно обеспечить на каждой заправке.

В ответ на запросы ЭП представители сетей АЗС сообщили, что большинство заправок в Украине не приспособлены для продажи всего перечня "безрецептурки". Скорее всего, в продаже на большинстве АЗС будет доступен базовый перечень лекарств: цитрамон, анальгин, парацетамол. На препараты с особыми требованиями к хранению смогут клиенты только премиальных заправок, помещения которых будут соответствовать требованиям законодательства.

В сетях АЗС UPG и ОККО сообщили, что заинтересованы в продаже лекарств, но пока только анализируют свои возможности и ждут конечного варианта правил. "Конкретные сроки запуска, форматы продаж, потенциальная доля АЗК, привлеченных к продаже лекарственных средств, а также другие операционные решения будут формироваться после финализации регуляторных требований и на основе внутреннего анализа с учетом интересов клиентов", – сообщили ЭП в UPG.

Фармрынок нововведений не понял

Решение Кабмина не удивило фармрынок, ведь слухи о возможности его принятия ходили с начала декабря. Однако участников рынка удивила скорость и легкость принятия новых правил, которые переворачивают фармрынок с ног на голову.

Одним из нововведений, к примеру, является разрешение на торговлю безрецептурными лекарствами в вендинговых автоматах. По данным ЭП в течение последних лет в Министерство здравоохранения и Гослекслужбы обращались частные структуры с предложениями продавать лекарства в автоматах. Впрочем, им отказывали.

Минздрав и другие госорганы отмечали, что обеспечить надлежащее хранение препаратов будет крайне сложно, или даже невозможно. Еще одна проблема – обеспечить физическое присутствие фармацевта. Выполнить это требование через вендинговый аппарат, по очевидным причинам, невозможно.

В 2025 году ЭП ознакомилась с одним из проектов такого аппарата. Компания-разработчик предложила решить проблему с фармацевтом, интегрировав в аппарат кнопку связи, через которую можно вызвать работника, однако по действующему законодательству такую схему пока невозможно реализовать.

Не менее важной преградой ранее считали позицию аптек, для которых продажа лекарств в автоматах – удар по бизнесу. Аптека – это учреждение здравоохранения, которое, по крайней мере раньше, имело эксклюзивное право на продажу лекарств.

Регуляция защищала аптеки от экспансии со стороны крупных игроков ритейла, поэтому конкуренция на фармрынке происходила исключительно между собой. Право продавать даже ограниченный перечень лекарств через автоматы, которые можно поставить где угодно, создают неравные правила игры, считают представители сетей. Как минимум потому, что новым потенциальным игрокам не нужно будет арендовать большое помещение, инвестировать в условия хранения, нанимать квалифицированных работников.

Сейчас о продаже лекарств через вендинговые аппараты нигде речь не идет. Такое разрешение касается исключительно территории АЗС, но оно создает прецедент. Если такие автоматы можно ставить на АЗС, почему нельзя в супермаркете, на почтовом отделении, в торговом центре, возле дома? Рано или поздно власть столкнется с такими вопросами, говорят руководители аптек.

Фармдистрибьюторы решение власти восприняли как "сырое". Представители "БаДМ" во время коммуникации с представителями власти отмечали, что без изменения законов дистрибьютор не сможет продавать лекарства операторам автозаправочных станций.

"Законодательством прямо запрещена продажа лекарственных средств субъектам хозяйствования (в частности АЗС) с целью их дальнейшей реализации конечному потребителю. Сейчас мы можем отпускать лекарственные средства предприятиям без лицензии только для собственных нужд, а не для перепродажи", – отмечали в "БаДМ".

Спасут ли АЗС здоровье нации

Чтобы проверить, где именно такое решение может реально что-то изменить, ЭП использовала данные из программы "Сделано в Украине/Нацкешбек". Преимущество этого источника – оно дает большой, стандартизированный перечень точек национальных сетей: аптек и АЗС, а также отделений "Укрпочты". Это не "все аптеки и заправки страны", а именно участники программы и крупные сети, которые там представлены.

Всего в массиве – 17 тыс. записей: 10 тыс. аптек (из 18 тыс. на страну), 2,7 тыс. АЗС (из 7 тыс.) и более 4 тыс. отделений "Укрпочты". Эти записи распределены по 2,7 тысячам уникальных населенных пунктов – то есть по тем местам, где хотя бы одна из трех инфраструктур присутствует в данных.

Ключевой вывод: населенных пунктов, где продажа лекарств на АЗС потенциально может "закрыть пробел" именно из-за отсутствия сетевых аптек, не так много. В выборке только 332 населенных пункта имеют АЗС, но не имеют аптек.

Зато 585 населенных пунктов имеют аптеки без АЗС, а 395 – имеют и то, и другое. Самая же большая категория – 1334 населенных пункта, где есть "Укрпочта", но нет ни аптек, ни АЗС. То есть, самый масштабный "канал присутствия" в слабо покрытых местах – это не АЗС, а почта.

Это хорошо видно и на карте ниже: серые точки (аптеки) густо покрывают крупные города и компактные агломерации, а красные (АЗС) чаще всего "вытягиваются" вдоль транспортных коридоров и концентрируются у западной границы. Именно там чаще всего встречается сценарий "АЗС есть, аптек (по крайней мере сетевых в выборке) нет".

Синие точки на карте – те населенные пункты, где нет аптеки из Нацперечня

Больше всего населенных пунктов с АЗС без аптек находится в типичных транспортных узлах: Краковец на Львовщине (7 АЗС) в нескольких сотнях метров от КПП "Ягодин", Соломоново на Закарпатье (5), Копти на Черниговщине (5), Старовойтово на Волыни (5) и другие. Это скорее история о трассах, КПП и придорожных кластерах сервиса, чем о "типичных отдаленных селах без доступа".

Кроме того, иногда административные границы населенных пунктов плохо соответствуют реальной географии доступа: пригородные села могут формально не иметь аптек, но фактически находиться в считанных минутах от городской инфраструктуры. Так, в частности Струмовка, которая де-факто является частью Луцка, или Заречаны, прилегающие к Житомиру, не имеют собственных аптек. Фактически аптеки и магазины размещены на въездах в эти населенные пункты – так же, как и АЗС.

Заметим, что мы учитывали прежде всего национальные сети, представленные в программе правительства, поэтому локальные аптеки или несетевые АЗС могли не попасть в данные.

Другой момент – привязка точки к населенному пункту также не гарантирует, что объект физически в пределах села и доступен. Пример – Новое Запорожье, где формально "приписаны" несколько АЗС, но они фактически стоят на шоссе в 5–6 км, на подъезде к Запорожью, тогда как в самом селе нет ни аптек, ни заправок.

В итоге получается следующая ситуация: решение о продаже безрецептурных лекарств на АЗС действительно может добавить удобства в отдельных точках, особенно вдоль трасс и на приграничной территории, где АЗС много, а аптек из национальных сетей нет. Но аргументация о "массовом эффекте для прифронтовых территорий" в рамках выборки ЭП выглядит неубедительно: наиболее выраженные "красные без серых" зоны – это не прифронтовые районы, а транспортные коридоры и западная граница.

И наконец – наиболее красноречивая альтернатива, которую сложно игнорировать. Если целью правительства является именно доступность в местах, где привычной инфраструктуры нет, то наибольший потенциал дает не масштабирование АЗС как "аптечных точек", а работа через сети почтовых операторов.

В половине населенных пунктов выборки "Укрпочта" присутствует там, где нет ни аптек, ни АЗС. Как упомянутое Новое Запорожье, где есть отделение "Новой почты" и передвижное отделение "Укрпочты", обслуживающее Воздвижевскую громаду (ранее Гуляйпольский район).

17 тыс. почтовых отделений этих двух операторов способны не просто расширить доступность лекарств, а и вообще пошатнуть позиции аптек на рынке.

