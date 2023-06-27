С 1 июля препараты по программе "Доступные лекарства" будут отпускаться только по электронному рецепту. Бумажные рецепты будут действовать только на прифронтовых территориях. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

В министерстве подчеркивают, что норма относительно отпуска препаратов по программе "Доступные лекарства" исключительно по электронному рецепту действует в Украине с 2019 года, однако в начале полномасштабной войны, для беспрепятственного доступа к жизненно необходимым лекарствам, правительство разрешило выписывать и отпускать "доступные лекарства" также по бумажному рецепту.

Начиная с 1 июля эта норма возвращается. Бумажный рецепт в рамках программы "Доступные лекарства" продолжит действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия.

Вместе с тем, на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

Справочно:

"Доступные лекарства" - правительственная программа, которая обеспечивает полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных препаратов из бюджетных средств. Она распространяется более чем на 400 лекарств, актуальный перечень которых размещен на вебсайте Национальной службы здоровья в разделе "Программа реимбурсации лекарственных средств".

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