С 1 июля норма, согласно которой «доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту, возвращается. Бумажными рецептами можно будет воспользоваться только на оккупированных, прифронтовых и территориях, где ведутся активные боевые действия, пишет УНН с ссылкой на Правительственный портал.

Норма по отпуску препаратов по программе «Доступные лекарства» исключительно по электронному рецепту действует в Украине с 2019 года, с тех пор как программа перешла под администрирование Национальной службы здоровья. В начале полномасштабной войны, для беспрепятственного доступа к жизненно необходимым лекарствам, Правительство разрешило выписывать и отпускать «доступные лекарства» также по бумажному рецепту.

"Начиная с 1 июля норма, согласно которой «доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту, возвращается. Бумажный рецепт в рамках программы «Доступные лекарства» продолжит действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия", - говорится в сообщении Минздрава.

Вместе с тем, на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

Отмечается, что с начала 2023 года «доступные лекарства» по электронному рецепту получили более 1,5 миллиона пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

По данным Минздрава, за последние 30 дней более 50 тысяч пациентов впервые получили электронный рецепт по программе «Доступные лекарства». С марта 2022 года по июнь 2023 года по программе было погашено 14 млн электронных рецептов.

Государственная программа возмещения средств распространяется на более 400 лекарственных средств. Их актуальный перечень, который отпускается по программе, размещен на веб-сайте Национальной службы здоровья Украины в разделе «Программа реимбурсации лекарственных средств» в открытом доступе.