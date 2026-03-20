Під покровом святого Пантелеймона: в Одесі відбувся відбір лауреатів «медичного Оскара»

В Одесі відбувся урочистий культурно-духовний благодійний захід «Під покровом святого Пантелеймона», присвячений медикам — тим, хто щодня рятує життя, підтримує, лікує та дарує надію українцям. Подія пройшла у конференц-залі Культурного центру UNION та об’єднала представників медичної спільноти, влади, духовенства і громадськості.

Цей захід став не лише професійною подією, а й важливим символом вдячності людям у білих халатах, які в умовах війни залишаються на передовій боротьби за життя і здоров’я.

Відбір найкращих: відповідальність і довіра

Головуючим заходу виступив Ігор Шпак — доктор медичних наук, професор, директор КНП «Пологовий будинок №5» Одеської міської ради, голова Регіональної ради Одеської області Відзнаки «Орден святого Пантелеймона». Він відкрив засідання та наголосив на важливості прозорого і чесного відбору номінантів:

«Сьогодні наше засідання присвячене фінальному відбору претендентів на наступний етап. Це відповідальний момент, адже ми маємо обрати найгідніших серед найкращих». У своїй промові він також підкреслив міжнародний розвиток ініціативи, зазначивши, що за останній рік Пантелеймонівський рух значно розширився: «До нашої родини вже приєдналися ради у 17 країнах світу — від США до Японії. Це свідчить про високий авторитет українських медиків».

Герої медичного фронту

Під час заходу були представлені кандидати у ключових номінаціях:

"Опора на лінії життя» — Олексій Телятников

«Герой медичного фронту» — Альона Гончарова

«Новатор року» — Леонід Годлевський

«Взірець служіння суспільству» — Наталія Богаченко (БО «Українська душа»)

«Найкращий лікар-еталон професії» — Олександр Полівода

«Серце медицини» — Інна Філімонова

Члени ради неодноразово підкреслювали: за кожним кандидатом стоїть велика команда, адже сучасна медицина — це результат спільної праці лікарів, медсестер, адміністраторів і технічного персоналу.

Сила системи: медицина, що розвивається

Директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Колоденко звернула увагу на важливість розвитку медичних закладів навіть у складний час:

«Дуже приємно бачити серед номінантів міську клінічну лікарню №10. Це заклад, який лікує пацієнтів з усього регіону, адже саме тут працює єдиний опіковий центр. Ми робимо все, щоб лікарня була серед найкращих не лише в регіоні, а й на Півдні України».

Особливу атмосферу єдності та професійної гордості підкреслила директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Оксана Рокунець-Сорочан:

«Кожна лікарня — це щоденний маленький крок великої кількості людей. За всіма змінами стоїть команда, яка живе цією професією і рятує життя разом». Вона також наголосила на стійкості української медицини: «Навіть у час війни ми бачимо потужні зміни. Ми не відступаємо перед викликами — ми стаємо сильнішими і захищаємо найцінніше».

Переможці та визнання

За результатами голосування, яке, за словами організаторів, було максимально прозорим і конкурентним, визначено переможців у номінаціях:

«Опора на лінії життя» — Олексій Телятников

«Герой медичного фронту» — Олена Гончарова

«Новатор року» — Леонід Гудлевський

«Служіння суспільству» — Докаченко (БО «Українська душа»)

«Найкращий лікар» — Олександр Поліва

«Серце медицини» — Інна Філімонова

Серед медичних установ перемогу здобув Одеський обласний центр екстреної медицини.

Організатори відзначили, що боротьба була надзвичайно напруженою, а різниця між кандидатами — мінімальною, що лише підтверджує високий рівень українських медиків.

Слово журналістів і суспільства

Голова Національна спілка журналістів України Юрій Работін привітав учасників заходу та наголосив на важливості висвітлення діяльності медиків:

«Ваша праця — це щоденний подвиг. Прошу надавати матеріали до всеукраїнської газети «Золотослів», яка в рамках Всеукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання» висвітлює в тому числи і вагомий вклад медиків. Ми повинні говорити про це, писати, показувати приклади, які зміцнюють суспільство».

Під знаком милосердя

На завершення заходу учасники підкреслили: Орден святого Пантелеймона є однією з найвищих громадських нагород для медиків в Україні, яка об’єднує професіоналів, відданих своїй справі і зробили спільне фото на пам’ять.

Сьогодні, коли країна переживає складні часи, саме такі ініціативи демонструють силу єдності, професіоналізму та людяності. Адже під покровом святого Пантелеймона — не лише символ віри, а й жива реальність щоденної праці тих, хто рятує життя і тримає медичний фронт України.



