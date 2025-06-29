Під покровом святого Пантелеймона: в Одесі вшанували медиків за професіоналізм і милосердя

27 червня 2025 року в Одесі відбувся урочистий культурно-духовний благодійний захід «Під покровом святого Пантелеймона», присвячений медичним працівникам, які щодня дарують надію, лікують, рятують, підтримують і стоять на варті здоров’я української нації. Подія, що пройшла у кінозалі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, стала важливою подією не лише для фахівців медичної галузі, а й для всієї громадськості. Ранком перед началом заходу відбулося урочисте покладання квітів на Алеї Героїв поряд з Одеською обласною державною адміністрацією.

Головуючим на заході був Ігор Шпак, доктор медичних наук, професор, головний лікар пологового будинку №5 м. Одеси, голова Регіональної ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден святого Пантелеймона». Він тепло привітав усіх присутніх та представив членів президії, серед яких були духовні лідери християнських конфесій, представники влади, керівники департаментів охорони здоров’я міста й області, видатні діячі медичної спільноти.

Слово, що надихає

Зі щирими привітаннями до учасників звернулись:

Василь Князевич , голова Поважної ради Відзнаки, міністр охорони здоров’я України (2007–2010), доктор медичних наук, Заслужений лікар України;

, голова Поважної ради Відзнаки, міністр охорони здоров’я України (2007–2010), доктор медичних наук, Заслужений лікар України; Митрополит Олександр (Драбинко), архієрей Православної церкви України, член Поважної ради;

Віталій Кривицький , єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви, заступник голови Конференції єпископів України;

, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви, заступник голови Конференції єпископів України; Оксана Рокунець-Сорочан, директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА.

У своїх промовах вони наголошували на важливості підтримки медиків у час війни, говорили про жертовність та милосердя, які щодня проявляють українські лікарі, особливо ті, хто працює в прифронтових регіонах або рятує життя військових.

Орден милосердя і професіоналізму

Василь Князевич детально розповів історію створення Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден святого Пантелеймона». Відзнака була заснована як вияв громадянської вдячності та пошани до медичних працівників, які поєднують у собі високий професіоналізм, моральну гідність і жертовне служіння людям.

Це — громадська ініціатива, покликана підкреслити гуманістичну місію медиків та їхній внесок у духовний і соціальний розвиток України. Відзнака сприяє популяризації доброчесності в професії та вихованню поваги до тих, хто служить людям.

Вшанування пам’яті та відзнака героїв

Особливо зворушливою частиною заходу стало вшанування пам’яті загиблих медиків, які віддали життя, рятуючи інших. Присутні вшанували їх хвилиною мовчання, поклавши у своїх серцях символічну квітку вдячності.

Після цього відбулося нагородження переможців регіонального конкурсу, які були відзначені дипломами та почесними грамотами. Серед лауреатів – лікарі, фельдшери, медичні сестри, що працюють як у мирних умовах, так і на передовій, у військових шпиталях, польових госпіталях, на евакуаційних пунктах.

Мистецька частина

У межах заходу звучали щирі слова, пісні та виступи українських артистів і митців. Вони дарували присутнім пісні про рідну землю, любов і надію, про силу духу та єдність українського народу. Культурна частина стала яскравим емоційним завершенням цього натхненного дня.

Дипломами були нагороджені

№ Номінація «Найкращий лікар-еталон професії» серед цивільних лікарів ПІБ претендента Посада ЗОЗ 1 Чайковська Світлана Михайлівна завідуюча відділенням хіміотерапії, лікар-онколог (хіміотерапевт) вищої категорії КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» ООР Номінація «Серце медицини» серед цивільного медичного персоналу: 2 Гончар Світлана Володимирівна старша сестра медична відділення опіків КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР Номінація «Новатор року»: 3 Уманець Микола Миколайович завідувач відділу патології сітківки та скловидного тіла, доктор медичних наук ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» НАМН України Номінація «Взірець служіння суспільству» 4 Отець Теодор протоієрей, секретар єпархіального управління Одеської єпархії ПЦУ, член Регіональної ради в Одеської області Номінація «Фортеця здоров’я» серед медичних закладів: 5 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» НАМН України Номінація «Опора на лінії життя» серед військових лікарів: 6 Бабенко Всеволод Васильович заступник начальника, полковник медичної служби ВМКЦ Південного регіону Номінація «Герой медичного фронту» серед військового медичного персоналу: 7 Соловей Тетяна Пантеліївна операційна сестра травматологічного відділення клініки травматології та ортопедії, ВМКЦ Південного регіону













































































































Грамотами були нагороджені

№ ПІБ претендента Посада ЗОЗ 1 Руденко Богдан Павлович начальник клініки торакальної хірургії, полковник медичної служби ВМКЦ Південного регіону 2 Мельник Віталій Іванович начальник відділення невідкладної хірургії, підполковник медичної служби ВМКЦ Південного регіону 3 Миронець Світлана Василівна операційна медична сестра клініки щелепно-лицевої хірургії, старший сержант ВМКЦ Південного регіону 4 Сідак-Петрецька Оксана Степанівна завідуюча відділу відновлювально-реконструктивної мікрохірургії посттравматичної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» НАМН України 5 Новіков Михайло Олегович завідувач відділенням політравми, лікар ортопед-травматолог вищої категорії КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР 6 Рябко Вероніка Володимирівна сестра медична операційного відділення ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» НАМН України 7 Мартинів Людмила Тимофіївна головна медична сестра КНП «Білгород-Дністровська багатопрофільна лікарня» БДМР 8 Годлевський Леонід Семенович завідувач кафедри фізіології та біофізики, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет 9 Бєляєва Людмила Віталіївна Лікар-терапевт терапевтичного відділення №2 КНП «МКЛ №5» ОМР 10 Кирилова Олена Віталіївна Головна медична сестра КНП «МКІЛ» ОМР 11 Федоришин Віталій Васильович Брат медичний анестезист КНП «МКЛ №1» ОМР 12 Работін Юрій Анатолійович Голова правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, голова оргкомітету загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», заслужений журналіст України 13 Галіч Світлана Родіонівна Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та педіатрії факультету медицини та громадського здоров’я, д. м. н., професор Міжнародний гуманітарний університет 14 Мерліч Сергій Васильович Лікар хірург-онколог вищої категорії відділення абдомінальної онкохірургії, позаштатний онколог департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, к. м. н. КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» ООР 15 Волчевський Вадим Валерійович Лікар-анестезіолог хірургічного багатопрофільного відділення КНП «Овідіопольська лікарня» Овідіопольської сільської ради 16 Полівода Олександр Миколайович завідувач ортопедо-травматологічним відділенням, лікар-ортопед-травматолог КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР 17 Лігалов Володимир Георгійович завідувач відділенням інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації та ГБО КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР 18 Сапоженков Михайло Михайлович головний спеціаліст сектору контролю за економічною діяльністю медичних установ управління координації реформ Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; 19 Сирота Віктор Володимирович головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку медичних установ управління координації реформ Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації 20 Челак Зіновій Іванович Генеральний директор КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради Одеської області 21 Колектив ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН України 22 Колектив КНП «Багатопрофільний шпиталь ветеранів» Одеської обласної ради 23 Колектив КНП «Білгород-Дністровська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської ради 24 Колектив КНП «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради 25 Колектив КНП «Міська клінічна лікарня» №11» Одеської міської ради 26 Колектив КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» ООР

























































































































































































































































Урочистий благодійний захід під покровом святого Пантелеймона в Одесі — це більше, ніж церемонія нагородження. Це — духовне піднесення, це — демонстрація шани до людей, які щодня виконують свою роботу з відкритим серцем. Подібні події є важливим елементом суспільного визнання, вони об’єднують навколо спільних цінностей — життя, милосердя, доброти та відповідальності.

Україна сильна завдяки своїм людям. І саме такі приклади як героїчні медики — є надією та моральним орієнтиром для всього суспільства.