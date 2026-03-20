В Сибири продолжается конфликт между фермерами и властями из-за массового изъятия и забоя скота. Правительство Новосибирской области призвало пострадавшие хозяйства обращаться за компенсациями. Их, считают эксперты, не хватит на перезапуск бизнеса.

Секретный диагноз коров

Сибирские фермеры в отчаянье: на протяжении нескольких недель у них изымали и забивали скот. Часто, как они утверждают, без обоснования, без забора анализов у внешне здоровых животных, а порой и в отсутствии хозяев.

Жительница села Новоключи Светлана Панина рассказала, что сотрудники ветслужбы пришли с ОМОНом, пока ее не было дома, и убили 200 баранов, коров, коз, верблюдов и поросят, которые не демонстрировали признаков плохого самочувствия. Ветеринары не осмотрели животных и не взяли у них анализов. "Где такое видано было, чтобы приходили, когда человека нет дома, усыпляли всю скотину, всех коров и потом сжигали на костре", - задавалась вопросам женщина, добиваясь разъяснений от местных властей.

Последние объясняют происходящее вспышками пастереллеза и бешенства и винят собственников в том, что те якобы не прививают стада. На этом фоне в регионе ввели чрезвычайную ситуацию и карантин. Многие фермеры обратили внимание на то, что пастереллез, заявленный в качестве официальной версии, - относительно несложная инфекция, которая лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных.

Владельцев ферм настораживают спешка, давление и отсутствие прозрачности при изъятии скота, в регионе множатся предположения о том, что настоящая причина серьезнее. Журналист "Новой газеты" Елена Романова пишет на своей странице в facebook , что массовое умерщвление животных может быть связано с распространением ящура. "Журналисты с мест начали разговаривать с селянами, и те говорят, что пару месяцев назад скот вакцинировали именно от ящура, а сейчас тех же коров изымают. Значит, вакцина не сработала", - сообщает Романова.

Ее точку зрения подтверждают и источники газеты "Коммерсант" на аграрном рынке. Они считают, что власти могут скрывать вспышку ящура, чтобы избежать полной остановки экспорта российской животноводческой продукции, хотя Казахстан и Беларусь уже начали вводить ограничения на импорт мяса из Сибири. При выявлении ящура действительно необходимо уничтожать всех восприимчивых к нему животных в радиусе до пяти километров от очага эпидемии. Глава Новосибирской фермерской ассоциации Алексей Сальников фактически об этом и заявил. Он оправдал убой домашнего скота неназванной болезнью, при которой уничтожению подлежат все потенциальные носители вируса в пятикилометровой зоне от очага. Это описание не соответствует пастереллезу или бешенству, но соответствует ящуру, отмечают независимые ветеринары. Эпидемиолог Михаил Фаворов публично заявил, что "ящур - это карантин на всю страну", блокирование поставок и что "объявлять о ящуре никто не хочет, а бороться с ним хотят".

Объявлять о ящуре никто не хочет, а бороться с ним хотят. Поэтому давайте забьем всех животных, и ящура у нас не было".

Михаил Фаворов, эпидемиолог.

В СМИ и соцсетях появились и версия экономического сговора с указанием на то, что в России наметилось перепроизводство молока и что крупные производители - в частности, называется холдинг "Мираторг" - якобы хотят вытеснить на этом фоне малые хозяйства, забрав их доли рынка.

Компенсации не для всех

Протесты фермеров, их многочисленные обращения с просьбой остановить убой, в том числе и адресованные лично президенту Путину, привели к началу проверок Следственным комитетом России. На этом фоне правительство Новосибирской области сообщило о выделении 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты в связи с ликвидацией домашнего скота.

Пострадавших просят оформлять запросы на перевод денег. Но у многих жертв силового изъятия скота на руках нет документов, подтверждающих разорение хозяйства.

Глава комитета по аграрной политике законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин признал, что власти платят гражданам слишком мало за убитый скот - 170 рублей за килограмм веса животного.

Рыночная цена у фермеров, которые сдают мясо в торговые сети — 300 рублей, пишут "Такие дела". По данным издания, новосибирские фермеры даже начали самостоятельно забивать своих коров, чтобы не отдавать их ветеринарам, которые сожгут туши.

Из фермеров в солдаты?

Еще одна версия, активно обсуждаемая в соцсетях, - умышленное разорение мелких хозяйств, чтобы подтолкнуть людей к заключению контрактов на службу в армии. Наблюдатели обращают внимание на то, что давлению подвергаются главным образом небольшие семейные хозяйства, тогда как крупные агрохолдинги в регионе не трогают.

"Массовое уничтожение скота даёт Минобороны РФ большие возможности для набора новых рекрутов. Большинство фермеров имеют кредиты. Компенсация за убитый скот не покроет и половины убытков, - пишет в facebook Михаил Кондрюков, журналист и общественный активист. - Именно жертвы произвола в Сибири становятся потенциальными кандидатами в ряды российской армии. Фермеры в видео уже заявляют: "Что нам теперь делать? Только на СВО*".

В интервью Радио Свобода экономический обозреватель Максим Блант говорит об этом же сценарии. "Скорее всего, после всего происходящего цены на молодых коров поднимутся. К тому же, если мы говорим о молочных коровах, то прежде чем она начнет приносить какой-то доход, вам довольно долго придется её кормить, - отмечает он. - Скорее всего, фермерам придётся идти работать в крупное хозяйство и заниматься тем же самым, чем они занимались у себя дома, только за зарплату. Она, скорее всего, будет невысокой... Фермеры могут пойти на СВО*, устроиться работать дальнобойщиками, они могут пойти на военный завод подметать цеха. Вариантов много".

На сегодня речь идет о тысячах забитых животных. По данным Радио Свобода, в четверг в одно из хозяйств Новосибирской области ветврачи приехали в сопровождении полицейской колонны, причем директор фермы не был предупрежден об изъятии животных заранее.

СВО* - специальная военная операция - принятое в официальном российском нарративе название полномасштабной войны РФ в Украине.

