‼️ВЕЧІР ПРОФЕСІЙНОГО БОКСУ‼️

Промоутерська компанія «Ataman Boxing Promotion»проводить свій третій професійний турнір.

22 серпня о 16:00, за адресою пляж Аркадія, ліве крило, нічний клуб "Red Line", пройде благодійний вечір боксу, на честь 33 річчю незалежності України - на підтримку ЗСУ, в якому пройдуть 12 професійних поєдинків, за участю 12 Одеситів.

Почесні гості: чемпіони світу за версією WBC Віктор Постол, чемпіон світу за версією WBA Юрій Нужненко, та чемпіон Европи за версією WBO Сергій Федченко.

Спеціальний гість турніру, фіналіст "Х фактор", та "Україна має талант" , репер Артем Лоік.

На турнірі будуть розіграні лоти з передової,та всі зібрані кошти, підуть на допомогу ЗСУ!

Головним поєдинком вечора професійного боксу, буде бій

Раміля Гаджиєва - Олімпійського чемпіона юнацьких Олімпійських ігор у Пекіні 2014 року, чемпіоном світу з молоді за версією WBC,та чемпіоном International WBC.



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https://concert.ua/uk/event/blagodiinii-vechir-profesiinogo-boksu-odesa