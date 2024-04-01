Кіберспортивна команда NAVI перемогла у чемпіонаті світу з Counter-Strike 2

Після перемоги команди на PGL Major Copenhagen Юстінас «jL» Лекавічус із NAVI став кращим гравцем турніру.

Наступним турніром для NAVI стане ESL Pro League S19, який пройде з 23 квітня по 12 травня на Мальті.

Контекст

Natus Vincere, або NAVI, починався з команди із Counter-Strike у 2009 році й переріс у головну кіберспортивну організацію України. Команда стала першою в історії, якій вдалося виграти три головних світових кіберспортивних турніри за один рік. За 12 років колективи під брендом NAVI в різних іграх заробили $18,7 млн призових.

Засновником і власником NAVI був Олександр Кохановський. У 2019-му він увійшов до топ-5 найвпливовіших людей СНД у кіберспорті за версією російського Forbes.

В Україні Кохановському через юрособу на Британських Віргінських островах з моменту реєстрації у 2018 році належало ТОВ «НАВІ Ю.ЕЙ.». Проте 12 липня 2022 року воно змінило кінцевого бенефіціарного власника на громадянина України Максима Кріппу.

Макс Кріппа – у минулому діловий партнер колишнього власника американської ракетної компанії Firefly Макса Полякова. За даними матеріалів давньої судової справи, у 2012-му підприємці мали спільний бізнес у сфері гемблінгу. У 2023 році Кріппа придбав БЦ «Парус» у Вадима Столара.