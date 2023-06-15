Накануне в Киеве состоялась встреча с болельщиками молодой украинской киберспортивной команды Monte. Повод был более чем значимый. В мае в столице Франции прошел крупный турнир по киберспорту в дисциплине Counter Strike: Global Offensive – Blast Paris Major 2023. В Париже собрались лучшие команды со всего мира. Всего участие в турнире приняли 16 команд, которые были разделены на две стадии с учетом отбора.

Главной особенностью этого турнира для украинских фанатов стало то, что сразу две отечественные команды приняли участие в турнире – к известному и уже завоевавшему авторитет в мире киберспорта Natus Vincere присоединилась темная лошадка Monte.

Победное дерби и турнир открытий

И именно команда Monte стала главным открытием престижного турнира и смогла не только достойно сыграть против именитых соперников, а и выйти в плей-офф, чего, например, не удалось тому же NaVi. Более того, в очном матче двух украинских команд сенсационную и очень уверенную победу одержал менее известный коллектив Monte.

15 мая в столице Франции состоялось украинское “дерби”, которое завершилось со счетом 2:0 (16:12, 16:2) в пользу более молодой команды. Говоря “киберспортивным” языком, это был разгром. Впрочем, игроки Monte довольно скромно отреагировали на свой успех, ответив на вопрос Vesti.ua о том, можно ли считать победу над NaVi проявлением того, что в Украине появилась новая самая сильная команда в Контр Страйк, следующее:

“Нет, мы просто выиграли один конкретный матч у NaVi, которая заслужила свое имя целой чередой успешных выступлений на самых разнообразных соревнованиях. Мы же только пытаемся войти в элиту. У нас это неплохо получается. Но до уровня команд элиты нам еще далековато. Пока это просто одна очень яркая и очень приятная победа, но не более того” . А на дополнительный вопрос “Какова была эта победа на вкус?”, последовал лаконичный ответ: “Вкусная” и громкая реакция зала.





Со стороны показалось, что это дерби чем-то напоминает украинское футбольное “классико” “Динамо” – “Шахтер”. Кстати, игроков Monte поддерживают и ставят им лайки под постами в соцсетях и футболисты, также живо интересующиеся событиями в еще относительно новом, но уже быстро набирающем популярность киберспорте.

Так, вторая украинская команда в одночасье взошла на олимп, сумев, кроме локальной победы во внутриукраинском дерби, еще и пробиться в плей-офф турнира в Париже, став там единственным представителем нашей страны. NaVi в плей-офф так и не попал, проиграл на следующий день после украинского дерби еще и команде FaZe, как оказалось, в решающем матче за право пробиться в плей-офф.

И пусть Monte проиграл в первом же матче турнира “на вылет” GamerLegion, свое имя в историю турнира-2023 и киберспорта (дисциплины – Контр Страйк) в целом украинская команда, безусловно, уже внесла.

Патриоты, притягивающие публику

Сообщество украинских фанатов, бурно приветствовавших успех Monte, понять можно. Уж слишком долго в украинском киберспорте на слуху было лишь одно имя – NaVi. А постоянные “зашквары”, в которые попадали игроки команды, только раздражали и отпугивали от нее фанатов. Достаточно сказать, что в составе более титулованного украинского коллектива до сих пор выступают двое россиян, которые так и не определились с четкой позицией по ситуации с войной в Украине. Речь идет о Денисе “Электронике” Шарипове и Илье “Перфекто” Залуцком

А бывший капитан команды Кирилл “Бумыч” Михайлов уехал только после того, как его жена в соцсетях ставила лайки постам, восхваляющим действия российской армии, да и в собственных постах не стеснялась поддерживать режим, воюющий со страной, в которой живет и зарабатывает деньги ее муж.

Теперь же в украинском киберспортивном пространстве появился новый коллектив, однозначно позиционирующий себя как проукраинский, игроки которого общаются на встрече с болельщиками и СМИ по-украински, и менеджер, которой родом из Казахстана, также общается… по-украински. Этнический казах Айдын Турлыбеков рассказал, что его жена - украинка, и с начала полномасштабного вторжения они дома общаются только по-украински. “24 февраля мы проснулись и поняли, что теперь будем общаться только по-украински. Как я смог быстро заговорить? Ничего страшного, достаточно нескольких популярных сериалов с украинской озвучкой”, – произнес Турлыбеков на чистом украинском языке под овации зала. Кстати, до этого и после этого он также отвечал на вопросы на чистом украинском языке. А когда задавали вопросы одному из игроков, озвучивавшего планы переехать в одну из европейских команд, опередил игрока, заметив: “Україна – це Європа!”, сорвав еще одну бурю аплодисментов.

Да, в составе команды есть легионеры из Польши и Саудовской Аравии (в том же NaVi – четыре украинца и два россиянина), но основной костяк, те, кто успешно выступили в Париже – украинцы Виктор Оруджев, Владимир Велетнюк и Сергей Демченко. И еще раз, общаются они исключительно по-украински, что является дополнительной мотивацией для фанатов украинского киберспорта.

Развивать будущее украинского киберспорта

Кроме того, клуб не зацикливается на сиюминутных успехах, думая и о будущем, развитии киберспорта в стране. В частности, Monte планирует обзавестись молодежным ростером по Counter-Strike уже в этом году. О подобных планах организации стало известно от менеджера команды:

“Академия будет. Думаю, что в этом году. Будем смотреть на игроков. В Украине сейчас очень много талантов, поэтому, возможно, на следующий сезон будем собирать академический состав”, – отмечает Айдын Турлыбеков.

Наконец, стоит отметить еще одного из главных творцов этого успеха – тренера Сергея Бежанова. Без его усилий, грамотных подсказок и эмоций в перерывах, заводящих игроков, успех в Париже был бы если и не невозможен, то очень-очень сложен. Именно под его руководством Monte заявила о себе как новой звезде CS:GO в Украине, завоевав путевку на парижский мейджор – аналог Лиги чемпионов в мире киберспорта.

Добавим, что коллективы вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн евро, а также за слот на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходил в 3 стадиях: "Претенденты", "Легенды" и "Чемпионы" (формат – Best of 3). Начав турнир в статусе андердога, Monte сумели пройти на стадию чемпионов и обыграть гораздо более титулованные команды FURIA, fnatic и, наконец, NaVi. Свое выступление на Paris Major игроки Monte завершили на 5-м месте, уступив немцам из GamerLegion в плей-офф, о чем говорилось выше.

Без поддержки – никуда

Еще одной спецификой киберспорта является то, что игры (соревнования) проходят офлайн, несмотря на то, что это один из самых “продвинутых” технологичных видов спорта. Игроки собираются лицом к лицу за столами с мониторами. И играют только “глаза в глаза” с противником.

Разумеется, на постоянные поездки на турниры, не говоря уже о тренировках, нужны веские финансовые вложения. Так, поездка Monte на соревнования в Париж стала возможна благодаря поддержке компании FAVBET. Именно FAVBET является партнером и на официальном сайте команды, ставшей на майском турнире в Париже новым открытием в мировом и украинском киберспорте. Cпонсором команды компания стала накануне мейджора.

Что касается других особенностей военного времени, то Минмолодьспорт поддержал команду, оказав ей содействие в пересечении границы и выезде на турнир в Париж. Впрочем, были у команды и определенные проблемы с министерством:

"По специальному разрешению Министерства молодежи и спорта Украины наша команда в составе трех игроков и тренера выехала за границу в Варшаву для подготовки к RMR турниру в Копенгагене. По этому разрешению мы должны были вернуться на территорию Украины 16 апреля.

Получилось так, что мы прошли в следующую стадию Челленджеров и продолжили тренировку и подготовку к турниру, а наш тренер Сергей "lmbt" Бежанов вернулся домой по личным причинам (спойлер: назад ему запретили выезд, и мы были единственной командой, которая играла без тренера весь турнир)" .

Последующие успехи команды также “вынудили” игроков задержаться в Европе, но уже накануне, 12 июня, они были в Киеве, отвечали на вопросы болельщиков и провели такую долгожданную для фанатов автограф-сессию.

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Впереди – новые турниры и новые, все еще непокоренные высоты для Monte. Команда, основанная лишь два года назад, в 2021-м, в 2023-м, показала уже ряд высоких достижений. И явно не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас у команды межсезонье, игроки, по их собственным словам, отдыхают от Контр Страйк и проводят минимум времени за компьютером. Чтобы уже спустя несколько месяцев войти в “боевую” форму и продолжить крушить всех соперников в Европе, а заодно и в Украине, где есть такой принципиальный соперник, как NaVi.