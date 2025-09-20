Церемонія зважування відкрила спортивне свято

Вчора ввечері на стадіоні Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася урочиста церемонія зважування учасників майбутнього турніру з професійного боксу та кікбоксингу. Атмосфера заходу підтвердила: на Одесу чекає справжнє спортивне шоу.

Турнір організовано R1 Promotion (@r1promotionukraine) спільно з К-1 Federation (@odessa_k1.federation_) на підтримку підрозділу ГУР МО «Аратта». Учасники — провідні спортсмени Одеси, України та ближнього зарубіжжя, які вже завтра вийдуть на ринг у безкомпромісних поєдинках.

📅 Дата: 20 вересня 2025 року

🕔 Початок: 17:00

🥊 Головні бої: з 18:00

📍 Локація: стадіон Національного університету «Одеська юридична академія»

Одесити та гості міста матимуть можливість стати свідками яскравих двобоїв і водночас підтримати українських захисників.