Преподобний Кукша Одеський (у миру Кузьма Величко, 1875–1964) — один із найшанованіших українських православних подвижників ХХ століття, монах Києво-Печерської лаври, духівник і чудотворець, який останні роки свого життя провів в Одесі.

Народився 1875 року на Полтавщині в благочестивій селянській родині.

З юності відчував покликання до чернечого життя, працював у господарстві, але прагнув молитви й духовного вдосконалення.

У 1890-х роках став послушником у Києво-Печерській лаврі. Тут пройшов шлях духовного виховання та був пострижений у чернецтво з іменем Кукша.